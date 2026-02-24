OFERTA FEBRERO
Alumnos del curso de Especialista Universitario en MICE visitan Sa Peixateria
Visita de los alumnos de la primera promoción del curso de Especialista Universitario en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) y Organización de Eventos a Sa Peixateria, que se inaugurará próximamente. Los alumnos fueron recibidos por el edil de Vila Fran Torres y por el arquitecto responsable de la reforma. Es el primer grupo que visita estas instalaciones.
