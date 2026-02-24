Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del curso de Especialista Universitario en MICE visitan Sa Peixateria

Alumnos del curso de Especialista Universitario en MICE visitan Sa Peixateria | DI

Alumnos del curso de Especialista Universitario en MICE visitan Sa Peixateria | DI

Visita de los alumnos de la primera promoción del curso de Especialista Universitario en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) y Organización de Eventos a Sa Peixateria, que se inaugurará próximamente. Los alumnos fueron recibidos por el edil de Vila Fran Torres y por el arquitecto responsable de la reforma. Es el primer grupo que visita estas instalaciones.

