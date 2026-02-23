El “reto de la vivienda” se cuela en la inauguración del Parador de Ibiza

“Es un momento que llevábamos muchos años esperando. Hoy es un gran día para nuestra ciudad y para toda la isla, porque un proyecto iniciado hace décadas por fin se inaugura”, clamaba este lunes el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, que decía ser “consciente de la enorme herencia recibida”. Aprovechó para recordar que acabará el mandato con 10 millones invertidos en Dalt Vila “para actualizar infraestructuras básicas, adecuar viviendas que rejuvenezcan la zona y la doten de vida” y para que el recinto amurallado “esté vivo”.

Y a tenor de que el 38% de las habitaciones del Parador se destinen a sus trabajadores, Triguero recordó el “reto” que supone la vivienda: “Hoy no es solo un desafío en el centro histórico, sino en todos los barrios de Eivissa. Si queremos una ciudad que funcione todo el año, que mantenga población y que siga siendo habitable para quienes trabajan y viven aquí, necesitamos seguir avanzando conjuntamente todas las administraciones en soluciones reales para la vivienda”, propone.

A juicio del alcalde, el nuevo Parador “es un buen ejemplo de la ciudad que queremos para el futuro. La gran labor de conservación y museización del establecimiento y de tantos restos descubiertos durante su restauración no han de quedarse únicamente para sus visitantes sino para todos los ibicencos que durante tantos años han sido partícipes de su historia. Este lugar tiene que ser un punto de encuentro para Eivissa y sus vecinos. Un lugar que los residentes sientan suyo”, algo en lo que coincide con el ministro de Turismo, Jordi Hereu. También demuestra “que el trabajo conjunto de todas las administraciones acaba en éxito. Todo lo que no sea eso, sólo significa entorpecer los proyectos y olvidarnos del fin para el que deben trabajar todos los gestores públicos, que no es otro que el interés general”.

"No es un Parador más"

Para el presidente del Consell, Vicent Marí, este 23 de febrero es una jornada para recordar “todos los años de esfuerzo, de trabajo y de compromiso que han sido necesarios para hacer realidad un proyecto único y que transforma el pasado en una oportunidad para avanzar”. Para Marí, “el Castillo no es un Parador más. Es un símbolo singular profundamente ligado al respeto y conservación de su nuestra historia como pueblo”.

Marí destaca la tarea realizada por los técnicos de Patrimonio del Consell de Ibiza, en especial del arqueólogo Joan Ramón, presente en el acto y que recordaba a este diario que empezó a trabajar en sus restos fenicios en 1988: “Aquí vinieron desde sa Caleta”, contaba mientras señalaba la zona museizada dentro del patio de Armas.

El Parador “se enmarca dentro del camino de control y equilibrio que ha emprendido la isla”, una oportunidad “única que está a la altura de un destino valiente e innovador como es Ibiza, que apuesta por una gestión responsable como fuente de oportunidades y no de enfrentamientos”, según el presidente insular.

Para Marí, que una parte de los trabajadores se alojen en el Parador “es una muestra clara de la problemática real de vivienda que sufre Ibiza, una realidad que no se puede ignorar y que interpela a todos. Que una empresa pública como Paradores garantice alojamiento a sus trabajadores es una decisión responsable, que tendría que ser ejemplo a la hora de garantizar soluciones reales de vivienda a otros profesionales de servicios esenciales en nuestra isla”.

Por su parte, el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, garantiza que en “este camino hacia la excelencia, el Govern estará siempre alineado, trabajando para consolidar un modelo de calidad, convirtiendo el patrimonio en un espacio vivo, abierto y orgulloso de su identidad”. Es el modelo que persigue, “el que respeta su pasado para garantizar un futuro de prosperidad”.