Rastreo de los turistas en Ibiza: ¿Cuáles son los que más gastan?

A nadie le va a sorprender que los alemanes sean los turistas que deciden sus viajes con mayor antelación, con una media de 77 días de diferencia entre la reserva de billetes y el embarque. Tampoco llama la atención que los españoles figuren como los más despreocupados y solo se anticipen 28 días para comprar sus pasajes. En cambio, si alguien espera un comportamiento similar de los italianos, por proximidad mediterránea, se equivoca: ellos tardan 50 días en tomar el vuelo.

Este ranking inicial, que incluye otras muchas nacionalidades, parece una simple anécdota, pero puede ser una herramienta fundamental para el sector turístico a la hora de preparar campañas específicas en los países emisores. Más aún si se combina con otros factores decisivos a la hora de animar a escaparse unos, como las fechas de las vacaciones escolares o los días festivos en cada uno de ellos.

Todos estos listados, desglosables por época del año, edades y otras características del viajero, se incluyen en la nueva página web del Sistema de Inteligencia Turística (SITEivissa). Se trata de un volumen masivo de información, actualizado al momento y procesado gracias al big data.

Así, el cotejo de estos datos revela y permite anticipar el comportamiento que caracteriza a cada mercado emisor o segmento de viajeros, tanto a la hora de planificar sus vacaciones como los movimientos que suelen seguir cuando disfrutan de ellas.

Movimientos de tarjeta

Como ejemplo, los suizos se confirman de inmediato como unos clientes deseados para cualquier empresario, ya que son los que más dinero dejan: cada uno de ellos paga 441 euros con su tarjeta de crédito durante su estancia en la isla, cuando la media global de los turistas es de 296 euros.

Así, un visitante helvético va a aportar 100 euros más durante sus vacaciones que un holandés (342) o un belga (341). Los estadounidenses, un mercado en auge y que ya es el séptimo en cuanto a número de viajeros, se encuentran en la cuarta posición (310 euros), seguidos de austriacos (296), alemanes (279) y británicos. Cierran este top ten los franceses (263), italianos (208) y portugueses (204).

¿Y en qué se gasta el dinero de su tarjeta de crédito el visitante medio, una vez en Ibiza? La mayor parte se destina a restaurantes (26%), al alojamiento donde pernocta (23%), compras (13%), bares y discotecas (11%), transporte (8%) y supermercados (8%).

Sus opiniones

Más allá de estos movimientos objetivos, recabar la opinión directa de los turistas sigue siendo un factor fundamental, pero ya no se limita exclusivamente a las encuestas de satisfacción al finalizar las vacaciones. El big data introduce otra fórmula de dimensiones titánicas a través de las opiniones que aparecen en las redes sociales.

Es decir, el sentimiento que muestra cada internauta cada vez que se refiere a la isla. Este baremo deja claro que la saturación turística es la queja principal y queda desaprobada en el 53% de las conversaciones donde se menciona la masificación. Por contra, destaca el 76% de nivel de satisfacción que recibe la isla como destino para el turismo de congresos, convenciones e incentivos (MICE).

A la hora de hablar de playas y calas, el 51% de los comentarios son positivos y el 7% excelentes, mientras que el 34% son neutros y el 6%, negativos. La gastronomía también es uno de los valores más alabados, con un 59% de menciones positivas y un 5% muy elogiosas.

Además de estos registros a partir del denominado social listening, el SITEivissa también incluye una encuesta de satisfacción tradicional, efectuada con 4.787 turistas extranjeros. Esta muestra pone de manifiesto que la mayoría marchan contentísimos de sus vacaciones y conceden una puntuación de 86 sobre 100, hasta el punto de que el 52,8% repite estancia en la isla.

La encuesta también confirma que la masificación es uno de los principales inconvenientes de Ibiza y que un 12% de los visitantes cree que es el aspecto más negativo que se ha encontrado. Los altos precios merecen aún más reprobación y se erigen como la queja principal, con un 26%, mientras que el 10% lamenta el turismo de excesos y un 9%, los servicios. Por contra, los grandes valores que encuentra el viajero son las playas y calas (28%), la naturaleza (17%), el ambiente (12%) y el ocio (9%).