¿Quién “puso la semilla” del Parador de Ibiza?

“Mi reconocimiento a la persona que puso la semilla, que apostó y que tuvo fe en este Parador, que fue el presidente de Paradores de Turismo de España en aquel momento, Antoni Costa”. Fue decirlo Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, y reiterarlo también la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y escucharse un rechinar de dientes entre parte de la nutrida comitiva socialista que asistió a la inauguración del alojamiento. “Es mentira”, soltaba rabioso uno de ellos, que recordaba que eran otros los nombres y apellidos que se tenían que haber destacado, por ejemplo el de la exalcaldesa y exconcejala de Cultura y Turismo Lurdes Costa.

Costa fue testigo de cómo se empezó a fraguar el Parador de Ibiza. Tras el acto protocolario de este lunes, contaba cómo, en 1989, Enrique Mayans, entonces al frente del Consistorio de Ibiza, fue a Madrid para solicitar al Estado que convirtiera el Castillo en un nuevo alojamiento de la red estatal. Lurdes Costa, que tenía por entonces las funciones de “secretaria de prensa” del alcalde, le acompañó en aquel viaje: “Pero nos dijeron que entonces no hacían inversiones en nuevos Paradores porque estaban renovando los que había”. Poco después, “hubo la intentona de hacerlo privado”, es decir, de ceder el espacio a una empresa para construir allí un hotel. Ocurrió, recuerda, cuando otro Enrique, en este caso Fajarnés y del PP, mandaba en el Ayuntamiento.

Tras escuchar en la radio a Güemes

Poco después, en 1999, cuando Xico Tarrés se convierte en alcalde de Ibiza, los socialistas retoman la idea del Parador. Costa recuerda que fue un día en que escucharon en la radio a Juan José Güemes, secretario de Estado de Turismo desde 2000 a 2003, decir que Balears carecía de Parador: “Decidimos escribirle de inmediato y pedirle ser los primeros”. Y empezaron a visitar el castillo técnicos, arquitectos, arqueólogos… Se hicieron catas, planos, proyectos…: “Hasta que lo vieron viable en Madrid y decidimos llevar a pleno el acuerdo de ceder a Turespaña su construcción”. “La cesión de este complejo a Turespaña se adoptó por el pleno municipal el 28 de octubre de 2004 y ese fue el comienzo de un compromiso”, ha recordado este lunes el actual alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en su discurso.

Costa asegura que aquel 2004 puso como condición para convertirse en presidente de Paradores que el Castillo de Vila se convirtiera en un nuevo alojamiento estatal

Aunque el nombre de Toni Costa se ha asociado en el acto de inauguración a quien puso “la semilla” del Parador, este exdiputado en Madrid reconoce que Lurdes Costa lo impulsó antes como edil de Cultura y Turismo. Eso sí, asegura que aquel 2004 puso como condición para convertirse en presidente de Paradores que el Castillo de Vila se convirtiera en un nuevo alojamiento estatal. Afirma, además, que cuando llegó a la entidad encontró “un informe negativo” contra ese proyecto. Desde su llegada todo sería positivo, nunca negativo, afirma.