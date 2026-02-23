Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado inmobiliario en IbizaSanidad en Ibiza y FormenteraIbmeteoLlegada de pateras a las Pitiusas
instagramlinkedin

El álbum

La nueva hornada de triatletas

La nueva hornada de triatletas | TONI ESCOBAR

La nueva hornada de triatletas | TONI ESCOBAR

El paseo de ses Figueretes acogió una prueba deportiva muy especial. Los jóvenes deportistas de entre dos y 14 años que participaron en el primer Circuito Trikids del año lo dieron todo en una cita dirigida a fomentar esta especialidad deportiva en crecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents