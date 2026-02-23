Que una hipoteca en las Pitiusas ya resulte no más barata, sino mucho más barata que un alquiler. Según los datos de la Asociación de profesionales inmobiliarios de Pimeef el préstamo resulta en estos momentos entre 400 y 500 euros al mes más barato que un alquiler. Aunque claro, para obtenerlos primero se necesita obtener financiación.

Llama la atención

Que la Festa de la Sitja de Corona siga siendo un encuentro clave para conocer o redescubrir tradiciones ibicencas en algunos casos ya casi olvidadas. Este año, lo que más ha llamado la atención es la recuperación de los ‘lluits pagesos’, juegos de lucha del campo ibicenco que la mayoría de la gente desconocía completamente y de los que hicieron una exhibición los miembros de sa Colla des Kiay de Sant Antoni.

Noticias relacionadas

Que la cadena de borrascas que han sufrido las Pitiusas y en general todo el Mediterráneo en este principio de año, hayan reducido a menos de la mitad la llegada de pateras a nuestras costas, al pasar de 345 migrantes arribados en las seis primeras semanas de 2025 a solo 115 en lo que va de año. Aunque los expertos advierten que en cuanto se abran amplias ventanas de buen tiempo, el fenómeno volverá a sus números habituales.