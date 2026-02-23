Ingresada en la UCI la mujer que viajaba de paquete en la moto que impactó contra un coche en Sant Miquel

Una mujer de 49 años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tras resultar herida de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Ibiza.

La herida viajaba como acompañante en la parte trasera de una moto, que colisionó con un coche en la carretera de Sant Miquel, a la altura del kilómetro 9,2. La mujer fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 13.07 horas, según informan desde el centro hospitalario.

La mujer, de nacionalidad española, presenta un cuadro de politraumatismos múltiples. El diagnóstico incluye fractura compleja de pelvis y cadera izquierda, traumatismo abdominal, rotura de vejiga, fractura lumbar L5 y un hematoma retroperitoneal con sangrado activo, que "precisó de una arteriografía urgente con embolización para controlar la hemorragia", apuntan desde la clínica.

La paciente continúa bajo atención intensiva, a la espera de evolución.

Por su parte, el conductor de la moto, un hombre de 52 años, fue trasladado al Hospital Son Espases, en Mallorca, con diversos politraumatismos y en estado crítico, según ha informado el IbSalut.