Turismo
Inauguración oficial del Parador de Ibiza: el establecimiento abre sus puertas a las primeras visitas
El establecimiento hotelero recibirá a sus primeros clientes el 10 de marzo
Autoridades, personalidades del sector del turismo, políticos y periodistas visitan este lunes el Parador de Ibiza. El establecimiento hotelero se inaugura oficialmente después de 17 años de obras y con una gran expectación.
Recibirá a los primeros clientes a partir del 10 de marzo. Antes, el 7 y 8 de marzo hay visitas guiadas gratuitas para todo aquel que quiera conocerlo por dentro. Las visitas se harán de 10 a 14 horas, en grupos guiados y por orden de llegada a la entrada del Parador, sin necesidad de inscripción previa. La idea es mostrar el resultado de la rehabilitación integral del histórico conjunto del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, un espacio emblemático que llevaba cerrado al público desde la década de los 80 y que ahora se incorpora a la red de Paradores tras una inversión de alrededor de 47 millones de euros.
El Parador de Ibiza es el primero de Baleares y el número 99 de España. Cuenta con un total de 66 habitaciones, de las cuales 41 serán para clientes y el resto para trabajadores del establecimiento. Además, dispone de una zona de 'wellness', un patio de armas en el que celebrar eventos, obras de arte locales y zonas museizadas.
El alojamiento se distribuye en cinco edificios y dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Además, tendrá 40 plazas de aparcamiento. El patio de armas, que está cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.
