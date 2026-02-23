Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración oficial del Parador de Ibiza: el establecimiento abre sus puertas a las primeras visitas

El establecimiento hotelero recibirá a sus primeros clientes el 10 de marzo

Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza

Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza

Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza / J.A Riera

Redacción Digital

Ibiza

Autoridades, personalidades del sector del turismo, políticos y periodistas visitan este lunes el Parador de Ibiza. El establecimiento hotelero se inaugura oficialmente después de 17 años de obras y con una gran expectación.

Recibirá a los primeros clientes a partir del 10 de marzo. Antes, el 7 y 8 de marzo hay visitas guiadas gratuitas para todo aquel que quiera conocerlo por dentro. Las visitas se harán de 10 a 14 horas, en grupos guiados y por orden de llegada a la entrada del Parador, sin necesidad de inscripción previa. La idea es mostrar el resultado de la rehabilitación integral del histórico conjunto del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, un espacio emblemático que llevaba cerrado al público desde la década de los 80 y que ahora se incorpora a la red de Paradores tras una inversión de alrededor de 47 millones de euros.

El Parador de Ibiza es el primero de Baleares y el número 99 de España. Cuenta con un total de 66 habitaciones, de las cuales 41 serán para clientes y el resto para trabajadores del establecimiento. Además, dispone de una zona de 'wellness', un patio de armas en el que celebrar eventos, obras de arte locales y zonas museizadas.

El alojamiento se distribuye en cinco edificios y dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Además, tendrá 40 plazas de aparcamiento. El patio de armas, que está cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.

