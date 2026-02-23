Los hoteles de Sant Joan son los más puntuados de Ibiza, mientras que Sant Josep queda la cola

Al igual que sucede en la evaluación global de la isla, los visitantes también expresan un elevado grado de satisfacción con los alojamientos donde se hospedaron en 2025. Eso sí, con una ligera diferencia entre el cómputo anual, en el que los austriacos se muestran como los clientes más agradecidos (un 86,1 sobre 100), respecto el análisis de junio a septiembre, en el que los italianos dan mayor puntuación (76,7).

Sin embargo, el balance global, sin desglose por nacionalidades, no ofrece tanta fluctuación entre verano, con una satisfacción del 70,1, e invierno, cuando se eleva a 72. En cambio, llama la atención que, cuanta menos categoría tiene el hotel, mayor valoración recibe de quien se ha hospedado allí. Así, los establecimientos de una estrella reciben una puntuación media anual de 75,6, seguidos de los de dos (74,6), los de cuatro (73,1) y los de tres (67,5), mientras que los de cinco aprueban con un 63.

Por municipios, los hoteles de Sant Joan se llevan la mejor nota (85,1), por delante de Sant Antoni (73,9), Santa Eulària (72,7), Vila (70,9) y Sant Josep (66,7). La media anual de gasto por alojamiento es de 227 euros, que en temporada alta se eleva a 357. Los clientes de una estrella pagaron 136 euros de media en todo 2025, que se elevó a 244 en el periodo de julio y agosto; en el caso de las cinco estrellas, se pasó de 484 euros a 648 en esos dos meses.