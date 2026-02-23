La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni celebrará el Día de Andalucía por todo lo alto

"Las celebraciones están abiertas a toda la isla de Eivissa: no solo a la gente de Sant Antoni o a los vecinos que sean andaluces". Fátima Escot, la presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, no quiere que nadie se sienta excluido de las celebraciones del Día de Andalucía, que empezarán el sábado en el Centro Cultural Cervantes a partir de las 13 horas.

Este espíritu de unión con la cultura de la isla se ve con la actuación inicial del evento, que correrá a cargo del Grup Folklòric Brisa de Portmany. "Como vivimos en Balears, no hay mejor manera de que abrir la celebración con la colla pagesa de aquí", apunta Escot. Después de esta introducción, la hermandad ofrecerá a los asistentes un arroz de matanzas con postre y bebida. Los festejos de Andalucía y la gastronomía de Eivissa no tienen por qué estar reñidos.

A continuación, comenzarán las actuaciones de música flamenca. El grupo Soniquete comenzará la tarde y Tabanco Flamenco y Manuel de Lola y su Cuadro tomarán el relevo. La presidenta de la asociación rociera añade que las formaciones interpretarán "rumbas, canciones actuales y baile flamenco". Como es lógico, este género será el de mayor presencia. Escot indica que el programa "no puede salir" de esta música porque son "las raíces" de la cultura andaluza.

Un cartel ibicenco

Todas las formaciones de la jornada son grupos de la isla y la representante valora que estas actuaciones les sirvan para promocionarse, ya que "se lo merecen". Sin embargo, lamenta no haber podido incluir en el cartel a algún artista andaluz, como ocurrió el año pasado con la presencia de la cantante de la Puebla de Cazalla Inmaculada Paniagua.

Escot argumenta que los precios de trasladar a un artista desde la Península son demasiado elevados porque implica pagar el caché más la dieta y el transporte: "Es imposible, tal y como están ahora mismo los alojamientos y billetes porque no son residentes y no tienen bonificación para los aviones".

Por otra parte, los promotores no se olvidan de la comida más allá del mediodía, ya que las fiestas incluirán "servicio de bar todo el día", en palabras de Escot. Ella agrega que servirán café caleta, hamburguesas o bocadillos de lomo. Como no puede ser de otra manera, también habrá un espacio para la comida típica de Andalucía como los roscos de anís. Además, se organizarán rifas entre actuación y actuación.

Las entradas

Las entradas para las celebraciones pueden adquirirse en la sede de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, que está abierta al público los lunes y los miércoles entre las 19 y las 20 horas. También están disponibles en la peluquería Paco de Sant Antoni, en el horario de apertura habitual del establecimiento.

De todas maneras, la entidad da más facilidades para aquellos interesados que vivan lejos del pueblo y también se pueden hacer reservas con una llamada o un mensaje al número 693223115. Escot pide que todos los que quieran acercarse a las celebraciones compren una entrada con antelación para poder preparar suficiente comida. "Tenemos las puertas abiertas y siempre vamos a poder atender a una o dos personas más de lo previsto, pero a lo mejor no podremos si esperamos a 200 personas y llegan 300", detalla.

Lo que no preocupa a la presidenta de la hermandad rociera es el fracaso de público, ya que las celebraciones del Día de Andalucía "siempre han tenido bastante asistencia de gente". Por ello espera que "este año no sea menos". La jornada cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, que está implicado en "todos los actos" de la entidad, asegura Escot. Además, agradece la colaboración de todos los hermanos de la asociación.

En definitiva, la representante asegura que «el primer proyecto» de la entidad es conservar la cultura andaluza desde Eivissa, "puesto que son las raíces" de gran parte de la población de la isla. Menciona que los ingresos de las celebraciones irán destinados a la actividad habitual de la asociación porque "cuesta muchísimo tirar para adelante". Por eso llama a todos aquellos interesados en la hermandad a afiliarse para que el proyecto comenzado en 1988 "siga sumando".