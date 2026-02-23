El frágil puzle de los trasplantes

En el complejo puzle territorial de España existe una coordinación perfecta para que el trasplante de órganos se produzca. Si aparece un posible donante en Ibiza, los coordinadores adjuntos de trasplantes de Can Misses, Sonia Gámez Cantero y Moisés Román Alcántara, no dejan de revisar sus teléfonos. Piden ecografías de los pulmones, el hígado o el corazón (entre otros), revisan analíticas previas, las hacen cada seis horas, estudian la viabilidad de los trasplantes... Tratan de adelantar todo el trabajo que puedan.

Una de las neveras de transporte de órganos del Hospital Can Misses. |

Este engranaje se activa cuando se confirma la muerte de un paciente que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se produce su muerte encefálica; es decir, que fallece, pero se puede mantener el latido de su corazón de forma artificial para optimizar los órganos. Cuando esto ocurre, es posible que los familiares del fallecido todavía no hayan decidido si quieren donar sus órganos (a no ser que dejase constancia en un testamento vital), lo que acentúa la delicadeza del proceso.

No solo es frágil la extracción y el trasplante del órgano o tejido, también lo es la comprensión de lo que ocurre. Los familiares sufren la partida de un ser querido mientras tienen que tomar una decisión crucial. Además, "por el tipo de vida que hay en la isla, muchos donantes no tienen aquí a toda la familia", señala Román.

Detección de donantes

"Es un momento duro en el que tienes que ir con mucho cuidado y, sobre todo, tener en cuenta que no puedes dar un paso si no estás seguro de que ese paso lo han entendido", indica.

Él es enfermero en Quirófano, y Gámez en la UCI, lo que les permite estar pendientes de la detección de donantes a diario: "Tampoco tenemos que esperar a que nos llamen. Tenemos que estar con una búsqueda activa, porque a veces se pueden perder algunos [donantes] por el camino, aunque aquí es raro que ocurra", apunta Gámez.

De hecho, hace poco, ella misma se convirtió en la primera enfermera de Balears con dedicación completa a los trasplantes. Es consecuencia de la reestructuración tras el nombramiento del intensivista Eduardo Escudero como gerente del Àrea de Salut d’Ibiza i Formentera (Asef). Escudero impulsó la Unidad de Extracción de Órganos hace ya 24 años y, a pesar del nuevo cargo, sigue prestando apoyo organizativo, y asistencial cuando aparece un donante.

Si se diera el caso, los familiares "deciden qué órganos o tejidos quieren donar", aclara Gámez.

Rehacer el puzle de la vida

Una vez que los parientes toman las decisiones pertinentes, se profundiza en la realización de pruebas y se avisa a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) —el organismo público que desarrolla las funciones relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células—. Se notifican los órganos válidos, se comparten los resultados de las pruebas y empieza la gestión de su distribución: "La ONT habla con los hospitales, se buscan receptores en listas de espera...", enumera Gámez.

Para encontrar el receptor adecuado, se analizan muchas variables: "Influye el grupo sanguíneo de la persona, sus medidas, su edad, la histocompatibilidad...", enumeran los coordinadores. Esta última prueba evalúa los genes que permiten al sistema inmunológico diferenciar entre las propias células y las células o agentes patógenos ajenos, y es fundamental para minimizar el rechazo de un órgano trasplantado.

Afortunadamente, "los estudios de inmunología actuales miden una serie de parámetros que dicen qué persona es más compatible con ese donante, y el riesgo de rechazo se ha minimizado muchísimo en los últimos años", señala Gámez.

Enviar un avión privado

Primero se busca si hay necesidades de órganos en el área catalano balear, la más cercana a Ibiza, y, en caso de que no, se hace a nivel nacional. Así puede detectarse, por ejemplo, la falta de un corazón en Santiago de Compostela o de un hígado en Hospitalet de Llobregat. En función del órgano del que se trata y de dónde se necesita, al equipo de Can Misses se le unen equipos extractores del hospital que va a recibir el órgano.

En el hospital de Ibiza, por ejemplo, se extraen los riñones, tejidos osteotendinosos (huesos y tendones) y las córneas. La extracción del resto de órganos se lleva a cabo por equipos extractores externos, que llegan a la isla en aviones privados. "Hay que coordinarlo con el quirófano, la ambulancia que lo recogerá... Son muchas piezas en el puzle que tienen que encajar", afirma Gámez.

Todo esto se planea, además, teniendo en cuenta que una vez que se extraiga el órgano, aguanta un tiempo determinado en la nevera que se utiliza para transportarlo: "Se llama tiempo de isquemia fría: el periodo que transcurre desde que el corazón no recibe sangre del paciente, hasta que se implanta en su receptor", explica Román.

Este tiempo varía según el órgano, que se mantiene en un líquido de preservación en el interior de la nevera, que mantiene la temperatura de cuatro grados durante 24 horas. Ese tiempo es el máximo que resisten los riñones, que son los que más aguantan. Después, el páncreas se mantiene hasta 17 horas; el hígado 12 y el corazón y los pulmones entre tres y cuatro. A pesar de las diferentes resistencias, "cuanto antes se implante un órgano, mejor va a ir una vez que se haya hecho el trasplante", indica Gámez.

En el caso del trasplante de tejidos, los tiempos y el funcionamiento son completamente diferentes. Estos se pueden extraer en Can Misses y se envían al Banc de Sang i Teixits de Balears. Allí, se "ponen en cuarentena mientras salen los resultados de las analíticas, se estudian... E incluso se pueden ultracongelar y tener durante años", detalla Román.

Trasplante de ligamento cruzado

Si, con el tiempo, aparece alguien a quien le faltaría un ligamento cruzado o un chip esponjoso para una cirugía: "Se avisa al banco de sangre y lo envían donde se necesite. No hay compatibilidad de grupo sanguíneo porque a ese hueso ya se le ha quitado toda la sangre. Solo es tejido", apunta.

Igual que lo dona, Can Misses también los requiere. En 2024, por ejemplo, necesitó 26 unidades esponjosas, mientras el año pasado solo necesitó seis. Por el contrario, en 2024, el hospital generó tres tejidos osteotendinosos, y uno en 2025.

Por otro lado, en 2024 se generaron diez órganos sólidos, de los cuales cinco salvaron vidas, mientras otros cinco mejoraron su calidad. El año pasado, se generaron nueve órganos sólidos, de los cuales cinco salvaron vidas y cuatro mejoraron su calidad. De este modo, 18 personas se beneficiaron de estas donaciones y una de ellas recibió ambos pulmones.

"Es algo tan bonito, tan solidario, tan generoso...", describen los coordinadores, que recuerdan que todo este proceso se lleva a cabo de manera confidencial para proteger el proceso. «Hay personas que podrían obsesionarse» al querer saber el tipo de vida que lleva el receptor, o que este mismo quisiera contactar con la familia del donante. "Ni siquiera nosotros sabemos quién recibe el órgano", admite Gámez, que indica que ellos suelen distinguirlos por códigos.

Todo lo contrario al trato que tienen con los familiares: "Se trabaja mucho el contacto con ellos y la forma de hablar. En un momento tan delicado, una vez que lo saben, les ayuda pensar que están ayudando a muchas personas y está estudiado y demostrado que ayuda en el duelo", añade Román.

Por este motivo, agradecen a quienes, a pesar de vivir la dureza de la pérdida de un ser querido, piensan y deciden donar órganos: "Te hacen la vida un poco más fácil y te hacen entender por qué estás haciendo este trabajo", sentencian.