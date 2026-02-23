La editorial de Ibiza Melqart Media da el salto a todo el archipiélago balear

La agrupación editorial ibicenca Melqart media consolida su salto a todo el archipiélago balear con el lanzamiento simultáneo de cuatro publicaciones en cada isla de Baleares en conmemoración del día de la Comunidad Autónoma. El sello indica en un comunicado que estos libros son 'L'artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial' (Pere Vilàs), 'Otel·lo a Formentera' (Joan Pons), 'El camí de ca teva' (Neus Costa Mayans) y 'El minotauro nunca duerme' (Bartolomé del Amor y Xisco Fuster).

El investigador Pere Vilàs recupera en 'L'artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial' un capítulo poco explorado de la historia pitiusa en un evento organizado en Ibiza. El libro ofrece "una exposición de hechos sólida y bien documentada" e ilumina un pasado que durante décadas se prefirió silenciar, según explica la nota. Además de su valor histórico, la obra funciona como guía de campo y permite recorrer los enclaves que marcaron la vida militar de las islas durante la contienda.

El escritor menorquín Joan Pons será profeta en su tierra con la presentación de 'Otel·lo a Formentera'. A través de doce relatos intensos, el autor explora el amor como juego, vértigo y desorden. Pau Faner lo define como "un libro valiente, original y renovador" y el volumen confirma la voluntad de la colección de expandir el mapa literario del archipiélago con voces que arriesgan y renuevan. Además, se trata del primer escritor de Menorca que trabaja con la colección Anacrèptica de Narrativa.

El poemario de Neus Costa Mayans 'El camí de ca teva' llevará a Formentera unos versos que respiran autenticidad y memoria. La autora escribe "con una lengua viva, rica y llena de matices", según el comunicado y se propone recuperar los paisajes afectivos de la isla y convertirlos en símbolos universales. Su voz se suma a una generación que demuestra que la poesía nacida en territorios pequeños puede tener una resonancia inmensa.

Por último, Mallorca acogerá un evento dedicado a 'El minotauro nunca duerme', una publicación de Bartolomé del Amor y Xisco Fuster que reúne décadas de investigaciones reales en Balears. Crímenes, peritajes, testimonios y análisis psicológicos se entrelazan en una obra que trasciende el true crime para convertirse en una reflexión sobre "lo más oscuro de la condición humana", reflexiona la editorial. El libro combina precisión periodística y mirada ética y ofrece una visión profunda del trabajo policial y del impacto social de la violencia.

Un "hito" literario

A la vez que sigue con los preparativos de la gala de los Premios de las Letras Pitiusas 2026 (el 27 de marzo), Melqart Media asegura que este "hito" literario simboliza su madurez y confirma su consolidación y voluntad de seguir ampliando horizontes. Estas obras, algunas inéditas, muestran la diversidad creativa del archipiélago y la capacidad de la editorial para acompañar voces que dialogan con la memoria, el territorio, la identidad y la condición humana.

Hace 14 años, Melqart Media (con su sello Edicions Aïllades) emprendió un camino que parecía modesto: editar libros nacidos de las islas y para las islas, con la convicción de que cada voz merecía un espacio propio y cada historia un lugar donde arraigar. "Con el tiempo, aquel gesto inicial se convirtió en una vocación y esa inspiración, en un proyecto cultural sólido, reconocible y en expansión", señalan en una nota.

Estas publicaciones no son un punto de llegada, sino un punto de partida. Melqart Media reafirma su compromiso con una edición que une islas, lenguas y sensibilidades, que escucha las voces emergentes y acompaña a las consolidadas, que explora hacia fuera sin dejar de mirar hacia dentro.

La editorial ya prepara un programa especial para celebrar, en 2027, sus 15 años de publicaciones en edición impresa: encuentros literarios, presentaciones itinerantes por las cuatro islas, reediciones conmemorativas y actividades que rendirán homenaje a autores, lectores, librerías y a todos los que han hecho posible este proyecto. Tantos años después, Melqart Media sigue creciendo con la misma convicción que la vio nacer: la literatura es un territorio compartido, y cuando se cuida, crece.