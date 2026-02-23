Dimite la directora de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Neus Torres Marí

La directora de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Neus Torres Marí, ha presentado este lunes su dimisión. Según informan desde el área, el director gerente, Eduardo Escudero, ha aceptado su decisión.

Torres Marí ha explicado que los motivos de su renuncia son "no haber podido alcanzar los objetivos marcados al tomar posesión del cargo" y, por ello, "he preferido dar un paso al lado y abrir el camino a otra compañera".

La responsable de Enfermería fue nombrada el 14 de julio de 2025, aunque ocupó provisionalmente el puesto desde mayo de 2025 tras la dimisión de Ana María Ribas Ahumada en abril del año pasado. Con anterioridad, desempeñó el cargo de subdirectora de Enfermería desde noviembre de 2023 y, previamente, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 asumió la supervisión de Enfermería de Consultas Externas.

Desde la gerencia, Escudero ha valorado y agradecido el trabajo realizado por Torres Marí durante estos meses y ha destacado actuaciones como el aumento de los refuerzos de verano en urgencias —tanto de técnicos en cuidados de enfermería como de enfermera—, las convocatorias de enfermeras gestoras de casos y el refuerzo de hospitalización durante la campaña de la gripe con cinco enfermeras y cinco técnicos en cuidados de enfermería.

Asimismo, la gerencia señala como otra de las novedades las nuevas interconsultas por imagen entre la enfermera especialista en heridas complejas y úlceras con Atención Primaria, con el objetivo de evitar desplazamientos de pacientes complejos.

La dirección de Enfermería será ocupada de manera transitoria, hasta la convocatoria oficial del puesto directivo, por Verónica Chaparro Sanz, hasta ahora supervisora de Enfermería de la Unidad de Hospitalización de Traumatología.