El Consell de Ibiza invertirá 148.000 euros para comprar más de 20.000 garrafas de agua

El Consell Insular de Ibiza ha sacado a licitación el contrato para el suministro de agua embotellada mediante fuentes refrigeradas, vasos desechables y garrafas de 20 litros para un total de 19 centros públicos de la institución. La convocatoria ya está abierta y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta las 14 horas del próximo 19 de marzo.

El importe total para los dos primeros años asciende a 148.120 euros. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, a partir del próximo 10 de octubre, fecha en la que finaliza el contrato actualmente en vigor, y podrá prorrogarse hasta un máximo total de cuatro años, lo que elevaría el gasto total hasta los 296.240. El contrato cubrirá inicialmente 19 centros distribuidos por toda la isla, entre ellos la sede del Consell, el Parque Insular de Bomberos, la Escuela de Turismo o el Museo Etnográfico.

Según explica la memoria justificativa de la licitación, el Consell es "propietario de los 19 centros descritos, y que disponen (o deben disponer) de fuentes refrigeradas con garrafas de agua embotellada, para el consumo de los trabajadores en cada uno de estos centros". "El Consell de Ibiza no dispone de agua embotellada para consumo humano para poder dar servicio a sus empleados y por tanto se justifica la necesidad e idoneidad para la contratación de un suministro de agua embotellada mediante fuentes refrigeradas, vasos desechables y garrafas de 20 litros de capacidad", continúa el documento.

Hasta 75 dispensadoras refrigeradas

Además del suministro periódico bajo demanda de garrafas de aproximadamente 20 litros y paquetes de vasos desechables, el contrato incluye la instalación de hasta 75 máquinas dispensadoras refrigeradas, 60 iniciales ampliables a 15 más. El cálculo del presupuesto fija un consumo estimado bianual de 20.578 garrafas a un precio máximo de 6,30 euros por unidad y 3.506 paquetes de vasos a 1,30 euros por unidad.

Entre los criterios técnicos se valorará la mejora de los parámetros químicos del agua -como niveles reducidos de sodio, nitratos, cloruros, sulfatos y aluminio-, el uso de garrafas de policarbonato con asa ergonómica y la acreditación de nulas emisiones de dióxido de carbono en el transporte desde el punto de captación hasta Ibiza, según se detalla en la licitación.

Normativa vigente

El Real Decreto 486/1997, la ley fundamental que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo de España, establece que estos espacios deben disponer de "agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible". En este sentido, si el agua del grifo del edificio es potable según los estándares sanitarios la institución de turno cumple legalmente con la norma.

En el caso de Baleares, esta normativa se complementa con el Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano en el archipiélago, que establece criterios más rigurosos. Así, si el agua del grifo en una zona concreta de las islas tiene problemas de salinidad o nitratos y no es apta para el consumo humano, el centro público está obligado a suministrar una alternativa, ya sean garrafas o fuentes con filtros.

Agua de grifo frente a embotellada

El Consell ha participado en varias iniciativas, a menudo en colaboración con la Alianza por el Agua y ayuntamientos locales, para fomentar el consumo responsable y, más recientemente, el uso del agua del grifo frente a la embotellada.

Por ejemplo, el año pasado apoyó económicamente la campaña 'Menys plàstic, més aixeta', cuyo objetivo principal fue promover el consumo de agua del grifo como forma de reducir el uso de botellas de plástico desechables. En dicha iniciativa se subrayaba que un litro de agua embotellada cuesta lo mismo que 100 litros de agua del grifo, buscando incentivar el cambio no solo por ecología, sino también por ahorro.

El director de Alianza por el Agua, Juan Calvo, recalcó en aquel momento que en Ibiza "el agua del grifo que proviene de la red de suministro cumple todos los controles sanitarios", aunque también reconoció que es "un agua muy calcárea" y, para mejorar su sabor, recomendó que "una solución a nivel doméstico puede ser una jarra con filtro". Además, calculó que los residentes de la isla consumen 480 toneladas de plástico de agua embotellada al año.