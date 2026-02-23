Rubén Simeó, el trompetista español "con mayor proyección internacional" visitará Ibiza

Dentro de la programación de las fiestas patronales de Santa Eulària, el próximo 7 de marzo, el trompetista internacional Rubén Simeó ofrecerá una doble propuesta en el municipio: "por la mañana impartirá una masterclass en la Escuela Municipal de Música y, por la tarde, actuará como solista junto a la Banda Municipal de Música de Santa Eulària en el Palau de Congressos d'Eivissa a las 19 horas, con entrada gratuita", aclaran desde el Consistorio.

La clase de la mañana será a las 10 en las nuevas instalaciones de la Escuela de Música y que esta, "está dirigida a estudiantes y músicos interesados en perfeccionar su técnica con la trompeta". Además, se ofrece como actividad gratuita "para el alumnado del centro y para los músicos de la Banda Municipal", mientras que para los alumnos externos residentes supondrá un coste de 30 euros y para los no residentes de 40 euros. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web de la escuela de música del Ayuntamiento.

El concierto del día 7

Después, sobre las 19 horas, Simeó "actuará como solista junto a la Banda Municipal de Música de Santa Eulària en el Palau de Congressos d'Eivissa, en una oportunidad única para disfrutar en directo de este prestigioso trompetista". El concierto ofrecerá un repertorio variado y atractivo que incluirá temas tan reconocibles como 'Viva la vida' de Coldplay, 'Abba Mia' (tributo a ABBA) o 'Livin' on a Prayer' de Bon Jovi, todos ellos con arreglos especialmente adaptados para trompeta solista y banda, señala el Ayuntamiento.

Además, completarán el programa con obras "emblemáticas del repertorio virtuoso del instrumento": 'La Virgen de la Macarena', 'Flight of the Bumblebee' (El vuelo del moscardón) o 'Flight of the Green Hornet'. Como guiño especial, se incorporará un medley de Led Zeppelin y Deep Purple, aportando la energía del hard rock de los años 70 al sonido de la Banda Municipal. El recorrido musical continuará con clásicos universales como 'My Way' de Frank Sinatra, 'Can't Help Falling in Love' de Elvis Presley o el bolero Una historia de amor, entre otras piezas", señalan.

Quién es Rubén Simeó

"Rubén Simeó está considerado uno de los trompetistas españoles con mayor proyección internacional", comenta el Ayuntamiento sobre el músico de Vigo: "Ha sido galardonado en numerosos concursos tanto en España como en el extranjero y ha actuado como solista junto a prestigiosas bandas y orquestas sinfónicas en Europa, Asia y América. Su repertorio abarca desde la música clásica y contemporánea hasta la música original para banda, demostrando una gran versatilidad artística y un firme compromiso con la difusión de la trompeta".

Simeó se formó en centros de reconocido prestigio, compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica, impartiendo clases magistrales y colaborando con conservatorios, escuelas de música y bandas, donde destaca por su cercanía y enfoque didáctico.