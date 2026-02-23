Manifestación
Las claves del reclamo de los trabajadores autónomos que volverán a movilizarse el 2 de marzo
"Presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas y falta de protección social" son algunos de los problemas a los que se enfrentan
El próximo 2 de marzo, trabajadores autónomos volverán a manifestarse en Ibiza y en toda España, convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. "Cada día afrontamos obligaciones que crecen, ingresos que no siempre acompañan y normativas que no se ajustan a la realidad del trabajo autónomo", afirman a través de su sitio web.
Después de la primera movilización organizada por la plataforma, que reunió en noviembre de 2025 a alrededor de 650 personas, los autónomos han decidido volcarse nuevamente a las calles considerando que no ha habido "cambios reales".
¿Por qué se manifiestan?
- Fiscalidad poco adaptada: sistema tributario rígido que no contempla la realidad fluctuante del trabajo autónomo ni sus periodos de menor actividad.
- Protección social insuficiente: cobertura inferior a la de trabajadores por cuenta ajena, especialmente en bajas, maternidad/paternidad y desempleo.
- Burocracia excesiva y punitiva: trámites complejos, sanciones desproporcionadas y carga administrativa que consume tiempo y recursos valiosos.
- Inseguridad ante impagos: falta de mecanismos efectivos para garantizar el cobro y protección frente a la morosidad empresarial.
En su sitio web aseguran además que el principal objetivo del movimiento es "asegurar que los autónomos reciban el apoyo necesario para prosperar en un entorno económico desafiante".
En Ibiza, la marcha está prevista para las 11 horas, con salida desde el Parque de la Paz y final en Vara de Rey, donde se procederá a la lectura del manifiesto.
