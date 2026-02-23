Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura Parador IbizaTrasplantes en IbizaPolicía sobre violencia de géneroRastreo turistas
instagramlinkedin

Manifestación

Las claves del reclamo de los trabajadores autónomos que volverán a movilizarse el 2 de marzo

"Presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas y falta de protección social" son algunos de los problemas a los que se enfrentan

Los autónomos de Ibiza alzan la voz. Imagen de archivo.

Los autónomos de Ibiza alzan la voz. Imagen de archivo. / Marcelo Sastre

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El próximo 2 de marzo, trabajadores autónomos volverán a manifestarse en Ibiza y en toda España, convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. "Cada día afrontamos obligaciones que crecen, ingresos que no siempre acompañan y normativas que no se ajustan a la realidad del trabajo autónomo", afirman a través de su sitio web. 

Después de la primera movilización organizada por la plataforma, que reunió en noviembre de 2025 a alrededor de 650 personas, los autónomos han decidido volcarse nuevamente a las calles considerando que no ha habido "cambios reales".

¿Por qué se manifiestan?

  • Fiscalidad poco adaptada: sistema tributario rígido que no contempla la realidad fluctuante del trabajo autónomo ni sus periodos de menor actividad. 
  • Protección social insuficiente: cobertura inferior a la de trabajadores por cuenta ajena, especialmente en bajas, maternidad/paternidad y desempleo. 
  • Burocracia excesiva y punitiva: trámites complejos, sanciones desproporcionadas y carga administrativa que consume tiempo y recursos valiosos. 
  • Inseguridad ante impagos: falta de mecanismos efectivos para garantizar el cobro y protección frente a la morosidad empresarial.
Vídeo: Manifestación de autónomos en Ibiza

Vídeo: Manifestación de autónomos en Ibiza

Toni Escandell Tur

En su sitio web aseguran además que el principal objetivo del movimiento es "asegurar que los autónomos reciban el apoyo necesario para prosperar en un entorno económico desafiante".

Noticias relacionadas y más

En Ibiza, la marcha está prevista para las 11 horas, con salida desde el Parque de la Paz y final en Vara de Rey, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  2. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  3. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
  4. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  5. El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa
  6. Ibiza quiere eliminar de manera progresiva las 25 fosas sépticas que hay en la ciudad
  7. Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato
  8. Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

Las claves del reclamo de los trabajadores autónomos que volverán a movilizarse el 2 de marzo

Las claves del reclamo de los trabajadores autónomos que volverán a movilizarse el 2 de marzo

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, acudirá a la romería del Rocío en mayo

La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni celebrará el Día de Andalucía por todo lo alto

El “reto de la vivienda” se cuela en la inauguración del Parador de Ibiza

El “reto de la vivienda” se cuela en la inauguración del Parador de Ibiza

Nueva manifestación de autónomos en Ibiza: "No pedimos privilegios, pedimos justicia"

Nueva manifestación de autónomos en Ibiza: "No pedimos privilegios, pedimos justicia"

Abre el Parador de Ibiza tras 17 años de obras y con el cartel de “casi lleno” los dos primeros meses

Abre el Parador de Ibiza tras 17 años de obras y con el cartel de “casi lleno” los dos primeros meses

¿Quién “puso la semilla” del Parador de Ibiza?

¿Quién “puso la semilla” del Parador de Ibiza?

53 años de la entrega del Castillo de Ibiza al Ayuntamiento

53 años de la entrega del Castillo de Ibiza al Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents