Balàfia Postals va a la busca de autores para lanzar una colección de literatura pulp en Ibiza
La editorial reinventa el formato corto y el género de ficción popular de mediados del siglo XX con su Colección Meteoro
La editorial Balàfia Postals inicia una nueva etapa con la creación de la Colección Meteoro, una línea editorial dedicada al pulp, el terror, la ciencia ficción y otros géneros fronterizos. La entidad explica en un comunicado que se trata de un territorio narrativo que durante décadas ha alimentado la imaginación popular y que ahora encuentra aquí un espacio propio, libre y sin complejos.
Con esta serie, la marca; históricamente vinculada a la literatura, la fotografía y los proyectos culturales relacionados con Ibiza, Formentera y el ámbito balear; recupera un tipo de literatura de quiosco que fue muy popular en España en las décadas de 1940 y 1960. Además, acerca a nuevas generaciones y a lectores nostálgicos las tramas sensacionalistas del terror cósmico más clásico.
Para ello, la editorial busca autores y autoras dispuestos a asumir el reto y a presentar sus propuestas: obras que pueden estar escritas tanto en catalán como en castellano y que deberán tener una extensión de entre 20.000 y 40.000 palabras. Así, amplía su horizonte para acoger nuevas voces y nuevos públicos, tanto del territorio balear como de cualquier punto del universo.
Un nuevo tono en Balàfia Postals
La Colección Meteoro nace con la voluntad de tender la mano a autores que tal vez trabajen "desde otros registros, otras estéticas y otras tradiciones narrativas, sin renunciar al rigor ni a la personalidad editorial que ha definido a Balàfia Postals desde sus inicios", señalan. Por ello se propone incluir novelas y relatos que miren hacia lo fantástico, lo oscuro y lo especulativo, pero también hacia el presente; que hablen de miedos colectivos, de cuerpos, de memoria, de sociedad y de futuro. "Serán libros pensados para disfrutar, inquietar y provocar, fieles al espíritu popular del pulp y abiertos a la experimentación", afirman.
Con esta nueva línea, la editorial apuesta por ampliar su mapa creativo y por convertirse en "un punto de encuentro entre tradición y riesgo, entre territorio y género y entre lectores habituales y nuevas generaciones que buscan historias distintas", señala la nota de la editorial. La colección está coordinada por el cineasta Héctor Escandell y la periodista y criminóloga Cristina Amanda Tur (CAT), con el diseño a cargo de Pedro A. Ortega. Ante cualquier duda o para presentar propuestas, las personas interesadas pueden escribir a: meteoro@balafiapostals.com
