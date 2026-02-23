Autónomos convocan a una nueva manifestación en Ibiza bajo el lema "No pedimos privilegios, pedimos justicia"

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado nuevas movilizaciones para el próximo 2 de marzo en toda España, con una convocatoria simultánea que, según el colectivo, contará con casi 40 ciudades participantes. En Ibiza, la marcha está prevista a las 11 horas, con salida desde el Parque de la Paz y final en Vara de Rey, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

La organización sostiene que la situación del colectivo "sigue sin cambios reales" y que la falta de respuestas estructurales ha llevado a reforzar la movilización iniciada el pasado 30 de noviembre. Según la Plataforma, aquella convocatoria movilizó a más de 80.000 autónomos en 21 ciudades y permitió visibilizar un malestar acumulado durante años.

La Plataforma explica que el 2 de marzo no es una fecha casual, ya que simboliza el "30F", un día "que no existe en el calendario" pero que, a su juicio, representa una realidad muy presente para los trabajadores por cuenta propia.

Entre sus reivindicaciones, el colectivo mantiene las mismas exigencias del manifiesto del 30N y denuncia una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores y una burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo de la actividad. También alerta del deterioro progresivo del pequeño comercio y del tejido económico local.

La Plataforma recuerda que, según datos oficiales, en España hay más de 3,42 millones de autónomos, un colectivo que considera "clave" para la economía, el empleo y la vida comercial de barrios y municipios. "No se trata de privilegios, sino de condiciones justas para poder trabajar, emprender y sostener el tejido productivo del país", señala una portavoz.

En Ibiza, el recorrido previsto partirá del Parque de la Paz y continuará por carrer de Baleares y la avenida España hasta llegar a Vara de Rey, punto final en el que se leerá el manifiesto. La organización subraya que se trata de un movimiento independiente, pacífico, ciudadano, abierto y sin vinculación partidista.