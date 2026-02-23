Arrancan las obras para mejorar el acceso a Benirràs: nuevo firme y señalización

El Ayuntamiento de Sant Joan ha iniciado dos actuaciones de mejora en infraestructuras del municipio. Por un lado, ya está en marcha la rehabilitación del firme de la carretera de acceso a Benirràs, una obra con un valor de contrato de 1.131.469,79 euros. Por otro, el Consistorio ha comenzado también la fabricación, suministro e instalación de una nueva barandilla de acero inoxidable en la zona de S’Arenal Petit, en Portinatx, con un presupuesto de 87.141,65 euros.

En el caso de la carretera de Benirràs, el Ayuntamiento explica que la intervención responde al deterioro del pavimento existente, provocado por el tráfico y por la acción de raíces, un desgaste que afecta a la adherencia y al confort de la circulación. La actuación, según la memoria técnica, pretende mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de esta vía, considerada una "infraestructura clave para la movilidad" en el entorno rural del municipio.

Los trabajos previstos contemplan la reparación de puntos concretos con daños estructurales y el refuerzo general del trazado mediante el extendido de una nueva capa de rodadura de tres centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Además, se actuará sobre el drenaje longitudinal y transversal, con la sustitución de elementos obsoletos por marcos prefabricados de hormigón armado, y se llevará a cabo la limpieza y mejora de cunetas y márgenes. El proyecto incluye también la instalación y adecuación de sistemas de contención y señalización vial. El plazo de ejecución estimado es de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y mejorar la accesibilidad y la movilidad en la zona.

Obras en s'Arenal Petit

En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado las obras de instalación de la barandilla en S’Arenal Petit, en Portinatx, una actuación que ya se encuentra en ejecución y que busca reforzar la seguridad de peatones y usuarios, al tiempo que mejora la integración estética del entorno costero. El proyecto se financia con cargo al presupuesto municipal de 2025 y se justifica por el deterioro de las barandillas y postes existentes, que no cumplían con las condiciones de seguridad ni con los estándares adecuados para un entorno litoral especialmente expuesto a la corrosión marina.

La intervención contempla la demolición y retirada de 47 postes de hormigón y elementos metálicos, así como la instalación de alrededor de 150 metros lineales de nueva barandilla de un acero inoxidable indicado para entornos marinos por su alta resistencia a la corrosión. También se prevé la reparación y reposición del pavimento afectado para asegurar una integración estética adecuada.

La nueva barandilla tendrá una altura de 1,10 metros y estará anclada sobre el pavimento existente mediante placas y tornillería expansiva de acero inoxidable, con el fin de garantizar estabilidad estructural y durabilidad. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Desde el Consistorio agradecen la comprensión de vecinos y visitantes durante el desarrollo de los trabajos y recuerdan que las obras se realizan bajo supervisión técnica municipal, con medidas destinadas a garantizar la seguridad y la accesibilidad mientras se ejecutan las actuaciones.