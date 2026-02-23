Un aparcamiento de 700 plazas en Ibiza "saturará" el barrio de sa Colomina: el PSOE avisa de más tráfico, ruido y contaminación

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza ha advertido de la “saturación” de vehículos que, a su juicio, sufrirá el barrio de sa Colomina si sale adelante el proyecto de construcción de un aparcamiento para 700 vehículos, de carácter soterrado, acompañado por un edificio de cinco plantas de altura con locales comerciales.

Los socialistas denuncian “falta de previsión, improvisación y prisas” por parte del alcalde, Rafael Triguero, al presentar lo que califican como “proyectos faraónicos”. Según el PSOE, aunque la falta de aparcamiento en la ciudad es “evidente” y se deben buscar soluciones, la opción adecuada pasaba por el aparcamiento subterráneo previsto en la E10.

Renuncia al proyecto de la Casa de la Música

En su crítica, el PSOE señala que, con el planteamiento que prevé ejecutar el equipo de gobierno, el barrio “quedará hipotecado en obras durante años” y, además, se renuncia al proyecto de la Casa de la Música en esta ubicación.

El concejal socialista Jordi Salewski ha afirmado que Triguero “no ha tenido en cuenta a los estudiantes de música y aficionados a la cultura” que, según su valoración, “perderán una oportunidad histórica” de contar con un edificio dedicado a la música, con aulas y un gran auditorio. Salewski sostiene que esta opción queda “en nada” por la previsión de ampliación de Can Ventosa, y considera que esta decisión evidencia “falta de interés y sensibilidad” hacia necesidades “esenciales” de la ciudadanía.

El edil socialista también ha advertido de que el vecindario se verá obligado a asumir que, “en lugar de tener un barrio pacificado con la Casa de la Música”, podría pasar a convivir con “más vehículos, más ruido y contaminación”, además de un edificio de cinco plantas con locales comerciales.

El PSOE añade que las obras de este proyecto se prolongarán “muchos años”, con una afectación “seria” para los residentes de sa Colomina. En este sentido, los socialistas consideran que se trata de “una venta de humo más” del PP de Triguero, al que acusan de estar “más pendiente de la foto y los vídeos” y de anunciar grandes iniciativas que “nunca se ejecutan”. Como ejemplo, mencionan el Mercat Nou de Ibiza y las obras de la E10, “dos proyectos anunciados de los que no se sabe absolutamente nada”, según el comunicado.

El grupo municipal socialista insiste en que la necesidad de aparcamiento en la ciudad es clara y sostiene que por ese motivo se había planificado una solución soterrada en la E10. Además, apunta que la construcción de locales comerciales sería, a su entender, una vía para compensar económicamente a la empresa que ejecute el proyecto, al que se refieren como “la última ocurrencia” del alcalde.

El proyecto del aparcamiento está previsto para llevarse a aprobación en el próximo pleno del Ayuntamiento de Ibiza.