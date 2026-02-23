Condenada por simular un alquiler para okupar una vivienda en Ibiza

La Justicia ha desmontado la artimaña de una mujer que okupó una vivienda en Ibiza y fingió un falso alquiler para argumentar su supuesto derecho a residir en ella. La Audiencia Provincial ha confirmado el fallo inicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza y ha ratificado la condena por un delito leve de usurpación inmobiliaria.

La sentencia confirma una multa de 720 euros, así como la obligación de indemnizar al propietario con 838 euros por los gastos de suministro eléctrico abonados durante el tiempo de okupación.

Según recoge la resolución, la acusada accedió a la vivienda entre los días 1 y 19 de febrero de 2025 sin conocimiento ni consentimiento de su propietario, que utilizaba el inmueble como segunda residencia, y permaneció en la casa pese a haber recibido un requerimiento notarial para abandonarla y a constarle la oposición expresa del dueño.

Durante el juicio, la acusada alegó haber sido víctima de una estafa y sostuvo que había pagado 25.000 euros en efectivo a un supuesto intermediario por diez meses de alquiler. Sin embargo, la Audiencia considera inverosímil esta versión y destaca las «graves irregularidades» del contrato aportado, así como el hecho de que la procesada continuara residiendo en la vivienda pese a ser consciente de que no pertenecía a la persona que se la había arrendado.

El tribunal subraya que el delito de usurpación protege el derecho del propietario al disfrute pacífico del inmueble, con independencia de que se trate de una primera o segunda residencia, y concluye que quedó acreditado el conocimiento por parte de la acusada de su falta autorización para instalarse en la vivienda.