El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, acudirá a la romería del Rocío en mayo

Marcos Serra, el alcalde de Sant Antoni, será un peregrino más de la romería del Rocío el próximo mes de mayo. Así lo confirma la presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, Fátima Escot. Esta visita del primer edil a Almonte conmemorará el 15 aniversario de la afiliación a la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío de esa localidad, que organiza la multitudinaria celebración religiosa.

El reconocimiento a la asociación portmanyina significa que debe participar todos los años en la famosa peregrinación. Además, la representante añade que todos los años la aldea de El Rocío celebra una "misa de peregrinación extraordinaria" en honor de la entidad. Las fechas de ambas citas están fijadas para los días entre el 22 y el 25 de mayo y el 22 de noviembre, respectivamente.

Mimo al detalle

Estas citas hacen que la hermandad de Sant Antoni deba esmerarse al máximo en sus preparativos para estar a la altura. Por eso, Escot indica que la representación se desplazará hasta la provincia de Huelva una semana antes de la romería y que se alojará en "una casa alquilada".

Según señala, se trata de organizar la carreta que trasladará el simpecado, que irá engalanada con flores. Además, deberá asegurarse de que aguante todo el camino, que dura "un día y medio andando", ya que permanece almacenada en el territorio cercano de Villalba del Alcor. Otra dificultad extra que comenta la presidenta es el transporte desde Eivissa de todos aquellos enseres que sirven para decorar el carro, como candelabros o jarras. Todo debe cuidarse al máximo, ya que se trata de elementos "muy valiosos".

Por último, Escot afirma que los problemas de saturación en ciertos momentos del año no son exclusivos de Eivissa y que Almonte también los sufre: "El Rocío es una aldea en la que no cabe ni un alfiler los días de la romería". Por eso, señala que la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío ha "tenido que paralizar un poco el tema de hermandades filiales".