Absuelto un acusado de difundir fotos íntimas de su expareja en Ibiza

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la absolución de un hombre acusado en Ibiza de acoso, coacciones en el ámbito de la pareja y delitos contra la intimidad y la propia imagen, tras desestimar el recurso de apelación presentado por su expareja.

Los hechos se remontan a 2024, tras la ruptura sentimental de la pareja, que había mantenido una relación de unos seis meses con continuas idas y venidas. La denunciante sostenía que, tras comunicar de forma definitiva su decisión de poner fin a la relación, el acusado la habría hostigado mediante llamadas y mensajes insistentes y habría creado un perfil falso en la red social Facebook para difundir fotografías íntimas suyas sin consentimiento.

Sin embargo, la Audiencia considera que no quedó acreditado que el acusado llevara a cabo ninguna conducta de acoso tras la ruptura definitiva ni que fuera el autor del perfil en el que aparecieron las imágenes.

El tribunal destaca que no se aportó prueba alguna que vinculara al acusado con la cuenta de Facebook en la que aparecieron las fotografías, más allá de la declaración de la denunciante. La Sala recuerda además que las imágenes habían sido publicadas previamente por ella misma en una página de contactos, lo que abría la posibilidad de que terceras personas hubieran tenido acceso a ellas.