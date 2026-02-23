53 años de la entrega del Castillo de Ibiza al Ayuntamiento

11 horas del 16 de mayo de 1973. El capitán general de Balears, el teniente general Juan Herrera López, cede el Castillo al alcalde de Ibiza, Enrique Ramón Fajarnés, en un pomposo acto protocolario en el que incluso se fija una placa en la que se destaca que la entrega se produce siendo Francisco Franco el jefe del Estado. Están presentes Mario Tur de Montis, exalcalde que inició el proceso de devolución, y Juan Verdera, que lo prosiguió. Falta el exalcalde Abel Matutes, que abandonó el cargo dos años antes. Entre las figuras que ocuparon un asiento preferente, el obispo pitiuso, Teodoro Úbeda.

Al acto son invitados un grupo de excautivos que habían sido encarcelados por los republicanos en aquel recinto y que, milagrosamente, se salvaron de la masacre del 13 de septiembre de 1936. También asiste el comandante militar de las Pitiüses, Gabriel Cortés, que, en su discurso, dice confiar en que Ibiza cuidará de las instalaciones heredadas, tras ser “regadas con sangre” durante la contienda. Para Cortés, el Castillo es, desde aquel verano del 36, un “tácito monumento” a los caídos. El alcalde y Herrera se expresan en idénticos términos.

Uso "acorde a la historia"

Pero el capitán general de Balears también habla del futuro de esa instalación, que está seguro de que tendrá un uso “eminentemente cultural y espiritual”. Casi acierta. El alcalde Enrique Ramón garantiza que la ciudad sabrá “encontrar el uso digno de acuerdo con su historia” y emplaza a los ibicencos a que opinen al respecto. De eso hace 53 años.

Al final del acto se procede a la colocación “de coronas de laurel ante la placa que perpetúa el glorioso martirio por Dios y por España del Comandante Mestre y de los caídos en el Castillo [que sigue en el patio de Armas] , mientras la Banda de ‘Música de la capitanía General de Balears, dirigida por el Capitán Director don Ramón Ballester, ante un religioso y emocionado silencio’, interpreta el toque de oración. A diferencia de entonces, cuando en el patio de Armas sólo se veían uniformes del Ejército, este 23 de febrero de 2026 sólo había un militar, Tomás Illán, coronel director de la Residencia Militar. Otra diferencia: este lunes se usó el catalán en los discursos.

"Es absurdo construir un Parador"

Diario de Ibiza inicia entonces una serie de entrevistas a personas relevantes de la isla para que opinen sobre qué se debe hacer con el Castillo. Mariano Llobet Román, secretario del Ayuntamiento de Ibiza (aquel año lo permuta por un cargo similar en Villa Joyosa, en Alicante) considera absurdo construir un Parador de turismo, que es por lo que muchos apuestan por entonces, y propone que allí se instale el Ayuntamiento. Antonio Canals Tur, entonces teniente de alcalde de Vila, también se opone a un Parador: “Hoteles, a dios gracias, tenemos por todos lados”, razona.