Turismo
19 años de la primera piedra del Parador de Ibiza
Los cambios (notables) desde que comenzaron las obras
5 de marzo de 2009. Se pone la primera piedra del Parador de Eivissa. Los trabajos, iniciados días antes, tienen un plazo de ejecución de 30 meses (dos años y medio). Al acto asiste el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida; el presidente del Govern, Francesc Antich; el presidente del Consell, Xico Tarrés, y la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa. «Hoy empieza la cuenta atrás del mejor Parador de Turismo de España», asegura Mesquida.
El secretario de Estado no espera que esa cuenta atrás dure, ni mucho menos, 19 años. Será, dice, «un parador verde», caracterizado por el ahorro energético, el reciclaje y la reutilización. Por entonces, estaba previsto que fuera el Parador número 93. Es el 99.
32 millones menos
Tenía por entonces un presupuesto de 11,3 millones de euros, adjudicado a la empresa Constructora Hispánica SA. Ha costado 32 millones más. Hace dos décadas se preveía que tuviera 72 habitaciones y 140 plazas. Finalmente tiene 66 habitaciones, de las que 25 se dedican a alojar al personal. Lo mismo sucede con su aparcamiento: de las 60 plazas planeadas se ha pasado a 40, una veintena menos.
