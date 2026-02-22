Santa Eulària aprieta con el ADN canino: 22 propuestas de sanción en un mes por incivismo

El programa de ADN canino de Santa Eulària ya va por su cuarto año y el Ayuntamiento lo está usando cada vez más para poner coto a los despistes (o directamente al incivismo) de algunos dueños. Solo en el último mes se han tramitado 22 propuestas de sanción, en un contexto de refuerzo del control del censo y de la recogida de excrementos.

Según los últimos datos del sistema, desde que arrancó se han analizado 721 muestras. De ellas, 638 fueron válidas y se han detectado 67 coincidencias positivas (un 10,5%), que han acabado en la apertura de expedientes sancionadores. En un comunicado, el Ayuntamiento recalca que se trata de una “herramienta fundamental” tanto para el censo municipal como para prevenir conductas como “el abandono o la no recogida de excrementos”.

La campaña de censo en puntos concretos del municipio, activa desde principios de año, ha permitido identificar 63 perros y ha acabado con 22 propietarios sancionados por no tenerlos inscritos en el registro obligatorio. La multa por no censar al animal es de 200 euros.

"Herramienta operativa clave"

El Consistorio también destaca que en 2025 aumentaron las muestras recogidas respecto a 2024: 253 frente a 186, y los positivos subieron de 17 a 31, algo que, según el comunicado, muestra una mejora del sistema y convierte el censo en una “herramienta operativa clave” para combatir las heces en la vía pública. Ahora mismo, el censo municipal cuenta con 2.286 perros registrados mediante ADN, alrededor del 46% de una población estimada de 5.000 ejemplares.

Para afinar todavía más, el Ayuntamiento recuerda que Línea Verde tiene una categoría específica para avisar de heces ('Excrementos en vía pública'). Desde 2022 se han registrado 1.006 incidencias, aunque en el último año han caído un 48%. Aun así, el Consistorio insiste en que seguir avisando es importante porque la herramienta permite localizar y georreferenciar puntos conflictivos y detectar posibles reincidencias para facilitar sanciones si procede.