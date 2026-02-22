Sant Antoni niega la eliminación de contenedores y defiende su reorganización para mejorar el reciclaje

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha salido al paso de las críticas del grupo municipal PSOE sobre la gestión de residuos y ha aclarado que no se ha eliminado ningún contenedor en el municipio, sino que se ha llevado a cabo una reubicación y reorganización en islas completas que integran todas las fracciones de reciclaje.

Según explica la institución municipal, este modelo permite que los vecinos encuentren en un mismo punto todas las opciones de separación —resto, envases, papel-cartón, vidrio y, donde corresponde, orgánica— lo que mejora la ordenación del espacio público y refuerza el cumplimiento de los objetivos de reciclaje marcados por la normativa europea.

Desde el Consistorio subrayan que, lejos de reducir el número de contenedores, muchos de ellos han sido renovados para facilitar su uso. Actualmente se está desarrollando una reorganización que, en numerosos casos, ha supuesto añadir nuevas fracciones a contenedores de rechazo que estaban aislados o bien reagruparlos en las isletas más próximas.

La medida persigue mejorar la eficacia del reciclaje y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos, en línea con las directrices europeas que establecen alcanzar una tasa del 70% en 2030.

En la actualidad, Sant Antoni de Portmany registra una tasa de reciclaje situada entre el 35% y el 40%. Por ello, el Ayuntamiento considera que esta actuación puede contribuir a fomentar una mayor participación ciudadana en la separación de residuos.

Vigilancia para reducir vertidos incívicos

El Ayuntamiento recuerda además que fue uno de los primeros municipios en instalar cámaras de vigilancia en las isletas de contenedores. Según señala, desde su implantación se han reducido de manera significativa los vertidos incívicos que se producían de forma reiterada en determinados puntos del municipio.

Actualmente existen cinco cámaras operativas y el equipo de gobierno trabaja para ampliar el sistema con diez unidades más antes del inicio de la temporada, con el objetivo de reforzar el control sobre estas infracciones.

En relación con la limpieza viaria, el Consistorio afirma que se está actuando con la máxima eficacia posible con los medios disponibles. El servicio se presta conforme a los recursos contemplados en la licitación vigente, que —según indican— fue dimensionada de manera deficiente en 2017.

Aun así, se han intensificado los repasos en puntos sensibles y se mantienen dispositivos específicos en las zonas de mayor afluencia y actividad. Además, se continúa reforzando la coordinación entre áreas municipales para optimizar rutas y frecuencias y mejorar la respuesta ante incidencias.

Paralelamente, el equipo de gobierno trabaja en la redacción de los pliegos de la nueva contrata, con la previsión de incrementar el número de operarios, incorporar más maquinaria y ampliar los recursos destinados a limpieza y residuos. El contrato actual finaliza en noviembre de 2027 y, según el Ayuntamiento, esta planificación es clave para que el próximo servicio se ajuste a las necesidades reales del municipio.

Subida de la tasa de basura

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recordado que la subida de la tasa de recogida de basura y utilización de vertedero responde al cumplimiento obligatorio de la Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno central, que exige a los ayuntamientos repercutir el coste real del servicio a la ciudadanía.

Desde el Consistorio insisten en que no se trata de una decisión política, sino de una imposición legal. Añaden que la política del equipo de gobierno es bajar impuestos —como aseguran que ya se ha hecho con el IBI—, aunque en este caso la normativa obliga a actualizar esta tasa para ajustarla al coste efectivo del servicio.