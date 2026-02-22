Inmobiliarias
Ricardo Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionales de Inmobiliarias de la Pimeef: "Una hipoteca es entre 400 y 500 euros más barata que un alquiler"
Aunque el mercado inmobiliario muestra una buena época en cuanto a cierres, Sánchez advierte que no se están vendiendo propiedades sin parar, ya que muchas aún están fuera de precio
"En el contexto en el que estamos, con unos alquileres tan altos y sobre todo con tan poca oferta, el mercado de compra pues está en máximos", apunta Ricardo Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionales de Inmobiliarias de la Pimeef, cuando se le pregunta por los elevados préstamos y por si cree que este incremento se debe a que los alquileres están por las nubes: "Lo que se pone en el mercado, salvo excepciones, se suele vender.
Hay mucho interés en la vivienda, pues la gente no tiene dónde vivir. He visto algún dato sobre que, de media, una hipoteca es entre 400 o 500 euros más barata que un alquiler y encima estás adquiriendo la propiedad. Y para pagar los precios que se están pagando actualmente, la gente lógicamente necesita financiación", explica.
Eso sí, advierte que, en el día a día, no están "vendiendo sin parar", como parecen reflejar las estadísticas. "Coincidimos -señala- en que es una época buena en cuanto a cierres y que cualquier propiedad que sale al mercado a un precio razonablemente ajustado tiene alta demanda y se vende relativamente fácil, pero tampoco es que sea una locura porque es verdad que sigue habiendo mucha propiedad fuera de precio".
