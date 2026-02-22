La última
Paso al talento musical más joven de Ibiza
Más de 40 jóvenes músicos de Ibiza y Formentera protagonizaron este sábado el estreno de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa (JOSP), nacida para dar a los estudiantes de las islas un espacio estable donde crecer en el repertorio sinfónico. La iglesia de Santo Domingo, en Dalt Vila, se llenó en un concierto gratuito en el que la nueva formación brilló con la ‘Primera Sinfonía’ de Beethoven. Dirigidos por Pablo García-Ortiz, y con la soprano Yolanda Veny Villanueva, interpretaron el lied de Mahler ‘Liebst du um Schönheit’ y estrenaron tres obras del propio García-Ortiz basadas en poemas de autores ibicencos, entre ellas ‘Temps de vida’, de Mar Ribas Colomar, y ‘Te ando buscando’, de Xesús Ballesteros. El debut confirmó una cantera con ambición y dejó al público pidiendo más.
