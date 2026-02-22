Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza

Tras 17 años de obras, los vecinos de Ibiza viven con curiosidad la apertura del ansiado Parador de Ibiza, que celebra su inauguración oficial este lunes y recibirá a los primeros turistas a partir del 10 de marzo. A lo largo de este domingo, operarios apuran las últimas horas antes de la apertura para dejarlo todo a punto, mientras que residentes se acercan a curiosear a su entrada.

"Tenemos hasta esta tarde [por el domingo] a las 20 horas para trabajar aquí y terminar los detalles que faltan", explica uno de los operarios que trabajan en estas labores en la entrada del parking del Parador, en la calle del Calvari. "Son sobre todo labores de limpieza, de retirar materiales y pintar alguna cosa", añade el hombre, quien bromea que "para mañana ya tenemos que desaparecer, como si no hubiéramos estado".

Un hombre trabaja en una de las entradas del Parador / Toni Escobar

El entorno de Dalt Vila vive una animada mañana con el trasiego de numerosos grupos de turistas. Muchos de ellos de grupos del Imserso, que descubren los rincones y secretos de sus murallas. También son numerosos los residentes que se acercan a pasear por sus alrededores, en la calle del Calvari y es Soto. Algunos llegan en su sesión deportiva de running, otros paseando a sus perros, mientras que otros disfrutan simplemente del sol y las vistas al mar y la muralla. "Queríamos ver cómo habían dejado esta zona después de las obras, que todavía no la habíamos visto", comenta una mujer. Una pareja curiosa por la inminente apertura del Parador se anima a acceder al interior de esta entrada del establecimiento, que cuenta con un vestíbulo y recepción y un largo pasillo al final del cual están los tres ascensores para subir al hotel.

"Llevo toda la vida aquí y toda la vida ha estado esto en obras", cuenta el hombre, reflexionando sobre la duración de los trabajos. "En cuanto enciendan todas las luces nos van a subir los impuesos para pagarlas", bromea mientras contempla el Parador. "Me gustaría saber si a los residentes nos van a dejar entrar para verlo o si habrá que pagar alguna entrada", se pregunta. Por el momento, el Parador ofrecerá una visita a los residentes que deseen conocer el hotel una visita gratuita los días 7 y 8 de marzo, sin necesidad de reservar plaza. Tendrán lugar de 10 a 14 horas y serán guiadas y por orden de llegada.

"Esta es la entrada del parking, luego hay otra entrada dentro de las murallas", cuenta el recepcionista. "Mañana es la inauguración más oficial, pero es a partir del 10 de marzo que empezamos a recibir a los primeros turistas", añade el hombre, que durante la mañana de este domingo avisa a varios curiosos de que el establecimiento aún no esta abierto y no se puede acceder a los ascensores.

Mientras tanto, un par de chicas bajan de un coche que sigue su camino hacia el parking del final de la calle. Observan los materiales de obra y la furgoneta que se encuentran en la entrada del Parador y se percatan de que uno de los palés ocupa una plaza de aparcamiento. "Oye, pues si no encuentra sitio lo movemos y que lo deje aquí", señala una de ellas a su amiga. Aunque finalmente desisten y siguen su camino.

Un hombre limpia la fachada del Parador de Ibiza / Toni Escobar

Subiendo hacia Dalt Vila, otra mujer explica al grupo con el que pasea cómo el castillo y la almudaina han sido remodelados para convertirse en Parador. "Ella no está a favor, pero a mí me parece que ha quedado bonito", indica. Desde aquí, frente al baluarte de Sant Jaume, se observa a otros trabajadores en las terrazas y azoteas del Parador realizando labores de limpieza con una hidrolimpiadora de alta presión tipo karcher.

El Parador de Ibiza será el primero de Baleares y el número 99 de España. Cuenta con un total de 66 habitaciones, de las cuales 41 serán para clientes y el resto para trabajadores del establecimiento. Además, dispone de una zona de 'wellness', un patio de armas en el que celebrar eventos, obras de arte locales y zonas museizadas. La inversión de Paradores en este proyecto, que iniciaron en el año 2008, ha costado alrededor de 47 millones de euros