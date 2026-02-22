Lina Tur Bonet, violinista: "Mi deseo es que el público de Ibiza tenga todo lo que se merece a nivel cultural"

"A todos los que estamos en la orquesta nos gusta mucho la música de cámara. Es un formato más pequeño, pero no por ello menos interesante", expresa la violinista ibicenca Lina Tur Bonet momentos antes del concierto de la Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa (OCCE) en la Iglesia de Sant Elm este domingo. Es además un formato de un nivel "alto, de solistas que nos juntamos a hacer estos proyectos".

Tur cuenta que la orquesta de cámara la empezó en diciembre del año pasado y que es el segundo concierto que hacen: "Es un proyecto muy bonito, porque creo que hacer una orquesta de cámara en Ibiza, con el muy buen nivel que hay ya, se puede hacer un proyecto como el que se va a escuchar". Son 16 músicos en la orquesta y lo que la diferencia de una orquesta normal es tanto la cantidad de personas como el repertorio: "No es una orquesta sinfónica, donde tienes muchos vientos, sino que es una orquesta de cuerdas con, a veces, intervenciones de vientos".

El nivel de los músicos de Ibiza

"Pienso que ha subido mucho el nivel de los músicos en Ibiza y pienso que es por eso que se pueden hacer días musicales de este tipo", argumenta Tur, que considera que con los años "ha mejorado mucho". Cree que se debe, entre otras cosas, "a la iniciativa de muchos ayuntamientos", que como el concierto en la iglesia, "nos ha permitido esto": "También personas particulares, melómanos, que con su amor a la música han ido trabajando. Es un trabajo de mucho tiempo y de muchas personas. Requiere mucha dedicación".

La violinista explica que en Ibiza "no había una tradición de música de cuerda": "Cuando mi padre estudiaba estaba la banda de música, que sigue estando y está muy bien, pero ahora la música de cuerda ha subido mucho su nivel. Hay mejores profesores y todo sube". Viene a la isla a ensayar para los conciertos, que siempre hacen los fines de semana, además de querer que sea "un proyecto a futuro". Considera que esta orquesta "nació con voluntad de continuidad, porque realmente creo que podemos ofrecer música de buena calidad y los músicos creo que estamos todos contentos de hacer este trabajo, y el público parece que también". Sobre sus siguientes conciertos no está segura si será a finales de año, pero "a lo mejor hay suerte y podemos hacer algo antes", mantiene.

La iglesia de Sant Elm de Ibiza durante el concierto de la orquesta de cámara / Vicent Marí

El público de la isla

"Este fin de semana, me alegra que ayer hubiera un o un par de conciertos, hoy hay otro... Mi deseo es que el público de Ibiza tenga todo lo que se merece a nivel cultural y que las personas que viven aquí no tengan la necesidad de coger un avión o un barco para poder ir a un buen concierto o cualquier actividad cultural", manifiesta la artista: "Sabemos que Ibiza está muy enfocada al turismo, pero como persona de aquí, creo que es muy necesario acordarnos de todos los que viven en la isla, que tienen que tener todas las posibilidades. Además, yo cada vez que toco en Ibiza veo un público entregado, tanto público que se llena la sala y hay gente de pie. Veo que hay mucho agradecimiento".

Ella que "toca por el mundo", toca en la Orquesta Filarmónica de Berlín o en la de París, destaca: "Cuando vengo aquí siempre me voy con un plus emocional porque sé que lo que hago, lo hago para mis familiares y mis amigos, para mi isla". Incluso así considera: "Uno piensa en la carrera, en esos lugares importantes, pero la música no es solamente para hacer una carrera, para mí tiene la función de expresar, de comunicar y de alimentar eso que tenemos todos dentro. Poder hacerlo aquí para mí siempre es motivo de un poquito más de emoción. Realmente lo llevo en el corazón".