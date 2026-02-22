La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN

Se negó una y otra vez a realizar la prueba de ADN, pero eso no le ha librado de ratificarse como el padre de una criatura por decisión legal. Se trata de un vecino de Ibiza que mantuvo relaciones sexuales con una mujer en 2012 y que, 14 años más tarde, ha sido confirmado oficialmente como el progenitor del menor.

La resolución que acaba de hacer pública la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma desestima el recurso de apelación interpuesto por el progenitor y ratifica íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, que ya en junio de 2022 declaró que el demandado era el padre natural del hijo de la demandante, con todos los efectos legales.

Según recoge la sentencia, ambas partes se conocieron en Ibiza en el verano de 2012 y mantuvieron relaciones sexuales en la época en que se produjo la concepción del menor. Durante el procedimiento se aportaron fotografías y conversaciones de WhatsApp que acreditaban la relación entre ambos.

La Audiencia subraya que, aunque se acordó la práctica de la prueba de paternidad, el demandado adoptó una actitud “pasiva/omisiva”, evitando facilitar su localización y no compareciendo ante el Instituto de Medicina Legal para la toma de muestras, pese a estar personado en la causa con abogado y procurador.

Más negativas al test

El tribunal considera que esta negativa injustificada a someterse a la prueba biológica constituye un “indicio privilegiado” que, unido al resto de pruebas practicadas, permite presumir la filiación reclamada conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, durante su interrogatorio el propio demandado reconoció haber convivido algunos días con la madre en su domicilio y haber conocido al menor cuando tenía unos meses, extremos que la Sala valora como elementos que refuerzan la conclusión alcanzada.

La resolución también destaca que, ya en segunda instancia, se intentó nuevamente localizar al recurrente para practicar la prueba de ADN, otra vez sin éxito. El hombre alegó no haber recogido notificaciones o no haber abierto correos electrónicos, lo que, a juicio de la Sala, resultó inverosímil y provocó que la resolución del recurso se dilatara casi tres años.