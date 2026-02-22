Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel

El conductor de la motocicleta, un hombre de nacionalidad española de 52 años, herido de gravedad en el accidente de tráfico en la carretera de Sant Miquel ha sido trasladado al hospital mallorquín de Son Espases esta noche, según ha confirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El individuo fue trasladado en un primer momento a Can Misses donde ingresó a las 13.11 horas con diagnóstico de politraumatismo. Tras una primera valoración en Urgencias, su estado se agravó y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Finalmente, los servicios sanitarios decidieron enviar al herido al hospital de Mallorca.

El siniestro se produjo cuando un turismo que circulaba en dirección a Sant Miquel redujo la velocidad para realizar un giro a la izquierda habiendo señalizado previamente la maniobra. Según las primeras informaciones, el coche se encontraba detenido esperando para poder completar el giro cuando la motocicleta que circulaba detrás impactó contra su parte trasera.

A consecuencia del fuerte choque, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos. Por su parte, la acompañante fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Hasta el momento no han trascendido más datos sobre su evolución.

Los servicios de emergencia intervinieron en el lugar para atender a los heridos y regular el tráfico, que quedó afectado durante parte de la mañana. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.