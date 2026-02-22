Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado inmobiliario en IbizaSanidad en Ibiza y FormenteraIbmeteoLlegada de pateras a las Pitiusas
instagramlinkedin

Sucesos

Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel

El hombre viajaba en moto junto a una acompañante cuando chocó contra un turismo

Imagen de archivo del acceso a Urgencias del Hospital Can Misses.

Imagen de archivo del acceso a Urgencias del Hospital Can Misses. / Área de Salud

Nuria García Macias

Guillermo Sáez

Ibiza

El conductor de la motocicleta, un hombre de nacionalidad española de 52 años, herido de gravedad en el accidente de tráfico en la carretera de Sant Miquel ha sido trasladado al hospital mallorquín de Son Espases esta noche, según ha confirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El individuo fue trasladado en un primer momento a Can Misses donde ingresó a las 13.11 horas con diagnóstico de politraumatismo. Tras una primera valoración en Urgencias, su estado se agravó y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Finalmente, los servicios sanitarios decidieron enviar al herido al hospital de Mallorca.

El siniestro se produjo cuando un turismo que circulaba en dirección a Sant Miquel redujo la velocidad para realizar un giro a la izquierda habiendo señalizado previamente la maniobra. Según las primeras informaciones, el coche se encontraba detenido esperando para poder completar el giro cuando la motocicleta que circulaba detrás impactó contra su parte trasera.

A consecuencia del fuerte choque, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos. Por su parte, la acompañante fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Hasta el momento no han trascendido más datos sobre su evolución.

Noticias relacionadas y más

Los servicios de emergencia intervinieron en el lugar para atender a los heridos y regular el tráfico, que quedó afectado durante parte de la mañana. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  4. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
  5. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  6. En estado crítico una mujer tras ser agredida por su expareja en Sant Antoni
  7. Estos son los ganadores de la rúa de Carnaval de Ibiza
  8. El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa

Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel

Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel

Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza

Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza

La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN

La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN

El Ayuntamiento de Santa Eulària exige al PSOE que no haga "alarmismo" con las viviendas de s'Olivera

El Ayuntamiento de Santa Eulària exige al PSOE que no haga "alarmismo" con las viviendas de s'Olivera

Lina Tur Bonet, violinista: "Mi deseo es que el público de Ibiza tenga todo lo que se merece a nivel cultural"

Lina Tur Bonet, violinista: "Mi deseo es que el público de Ibiza tenga todo lo que se merece a nivel cultural"

Sant Antoni niega la eliminación de contenedores y defiende su reorganización para mejorar el reciclaje

Sant Antoni niega la eliminación de contenedores y defiende su reorganización para mejorar el reciclaje

Heridos dos motoristas en un accidente de tráfico en la carretera de Ibiza a Sant Miquel

Heridos dos motoristas en un accidente de tráfico en la carretera de Ibiza a Sant Miquel

Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
Tracking Pixel Contents