Ibiza refuerza la atención oncológica con una enfermera gestora de casos centrada en el paciente y su familia

El Área de Salud de Ibiza y Formentera anuncia la incorporación de la figura de enfermera gestora de casos oncológicos, un perfil centrado en el paciente con cáncer y su entorno, con especial atención a la gestión de procesos asistenciales para agilizar y optimizar los circuitos que afrontan estos pacientes.

La profesional, que actuará como enfermera referente durante todo el proceso oncológico, tendrá entre sus objetivos reducir tiempos de demora, evitar duplicidades de pruebas o valoraciones y acompañar y guiar al paciente en cuestiones como pruebas diagnósticas, traslados y la coordinación entre servicios y, cuando sea necesario, entre distintos hospitales.

Según detalla el Área de Salud, esta nueva figura dará soporte al actual Enfermero Gestor de Casos del Hospital Can Misses, se encargará de gestionar traslados a otros centros, facilitará información clínica al paciente y coordinará con los servicios de Admisión la gestión de citas, resultados de pruebas y el seguimiento posterior de las derivaciones.

Además, participará en la coordinación de los comités de tumores de los hospitales Can Misses y Son Espases (Palma), con el objetivo de centralizar la coordinación de procesos clínicos entre el Área de Salud y el hospital de referencia de Baleares. Con ello, se busca facilitar la comunicación entre equipos, evitar pérdidas de información y reducir la fragmentación asistencial en pacientes que requieren atención en ambas islas, garantizando una continuidad de cuidados efectiva.

Entre las metas del puesto también se incluye optimizar la logística de traslados ambulatorios, minimizar desplazamientos innecesarios, mejorar la planificación de pruebas y consultas y facilitar la integración de sistemas de información clínica para que los datos relevantes estén disponibles para los profesionales implicados.

El Área de Salud ha nombrado para este cargo a la enfermera Ana María Jiménez, tras una convocatoria pública en la que se presentaron dos candidaturas.

Equipo médico de Ongología. / Área de Salud de Ibiza y Formentera

Esta incorporación se suma a un Servicio de Oncología médica que, desde principios de febrero, cuenta con cinco facultativos: los doctores Carlos Rodríguez Franco (jefe del servicio), Diego Iglesias Riera, Urbicio Pérez González, Hernán Rodríguez Montani y Álvaro Ruiz Granados.

El Hospital de Día Oncológico creció un 7,7% en tratamientos en 2025

El Hospital de Día Oncológico realizó durante 2025 un total de 6.274 tratamientos, lo que supone un incremento del 7,7% respecto a 2024, cuando se efectuaron 5.826.

El director gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, subraya "la relevancia" de la nueva enfermera gestora de casos, que —según señala— aportará mayor calidad asistencial y un trabajo centrado en el paciente oncológico y su familia para facilitar tareas administrativas y trámites, aliviar presión sobre el equipo médico y contribuir a una atención "más eficiente, humana y segura". Escudero también agradece el trabajo del equipo de enfermería del Hospital de Día, destacando su "calidez y cercanía" con los pacientes en tratamiento.