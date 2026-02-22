Heridos dos motoristas en un accidente de tráfico en la carretera de Ibiza a Sant Miquel
En la moto viajaban un hombre y una mujer. El conductor ha sido llevado a Can Misses con politraumatismos
Un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta este domingo ha dejado a dos personas heridas en la carretera de Sant Miquel. El siniestro se ha producido durante la mañana, cerca de las 12 horas, cuando ambos vehículos han colisionado.
El conductor de la motocicleta, un hombre español de 52 años, ha sido trasladado al Hospital Can Misses en Ibiza, donde ingresó a las 13.11 horas con diagnóstico de politraumatismo, según han informado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Actualmente, permanece en observación en Urgencias.
La mujer que viajaba como acompañante ha sido evacuada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado. Los servicios de emergencia han atendido a los heridos en el lugar y la circulación se ha visto condicionada durante el operativo. Las autoridades investigan ahora las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.
