La Dj de Ibiza, B Jones, comparte la intimidad de su lucha contra el cáncer: "Nunca imaginé grabar un vídeo así"

La exitosa Dj Beatriz Martínez, más conocida en el mundo de la música como B Jones, atraviesa uno de los momentos más difíciles luego de ser diagnosticada con cáncer, pero lo hace con mucha valentía y entereza, compartiendo el día a día de su enfermedad con sus seguidores de Instagram.

En su última publicación, que comienza con una selfie en la que se la ve totalmente calva, la artista ibicenca por adopción muestra el emotivo momento en el que deja que afeiten su cabeza: "Nunca imaginé grabar un vídeo así. Pero aquí estoy", afirma en el pie del posteo. Mientras su pelo cae, en el vídeo se ve cómo la dj no logra contener el llanto.

Si bien asegura que todo lo hace "con miedo" y "con lágrimas", también se toma un momento para aclarar que además lo hace "con fuerza", y desde el hospital confiesa que el cáncer le está "quitando cosas" pero también está enseñándole "quién soy de verdad". Para cerrar, su conclusión es: "Soy mucho más que pelo".

La imagen sin cabello compartida por B Jones. / Instagram @bjonesdj

Los problemas de salud de B Jones se conocieron durante los primeros días de este año, cuando la artista publicó un vídeo desde el hospital. La dj contó que tenía un tumor en la médula, y en principio todo indicaba que era benigno. Sin embargo, luego de una biopsia los médicos confirmaron que se trataba de un cáncer linfático y que necesitaría tratamiento oncológico. "Vamos a hacer de esto una experiencia inspiradora, para toda la gente que hoy en día desgraciadamente también tiene un cáncer", aseguró entonces.

En cada una de sus publicaciones, la jiennense recibe infinidad de mensajes de cariño, tanto de sus colegas en el ámbito de la música como de sus seguidores en general, lo que según ella misma ha expresado, le da "un montón de energía".