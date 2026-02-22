Las borrascas reducen a la mitad la llegada de pateras a Ibiza

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro. Así se llaman las diez borrascas que ya han llegado de forma encadenada a España durante este inicio de año y que han tenido una consecuencia directa en la llegada de pateras a Ibiza y Formentera, reducida a menos de la mitad debido a la meteorología adversa que complica aún más todas esas travesías que ya son peligrosas incluso cuando luce el sol y el mar está en calma.

De acuerdo a los datos oficiales facilitados por Delegación de Gobierno, desde el 1 de enero han llegado un total de ocho pateras a las Pitiusas, todas ellas a Formentera, mientras que Ibiza todavía no ha contado ni una en lo que llevamos de año. Esa cifra supone una caída del 55% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron un total de 17 embarcaciones irregulares, 12 a Formentera y cinco más a Ibiza.

Además, la caída es aún más acusada en cuanto al número de migrantes, que se ha reducido un 66%, pasando de 342 a apenas 115 durante las ocho primeras semanas del año. Si durante los inicios de 2025 llegaban una media de 20 personas en cada patera, ahora esa cifra se ha reducido a 14 por embarcación.

Posibles llegadas «a lo bestia»

Tras el paso de Pedro, que apenas ha tenido incidencia en Pitiusas más allá de algunas rachas fuertes de viento que se han convertido en muy habituales durante este invierno, el pronóstico es que ahora se abra un pequeño periodo de estabilidad hasta la llegada de la próxima borrasca, bautizada como Regina y cuyo debut en España se espera para el próximo jueves.

Por ello, ahora es un buen momento para volver a poner el foco en la ruta argelina y comprobar si el clima favorable llevaba aparejado el resurgimiento del fenómeno migratorio que tiene las costas baleares como destino final. Expertos consultados por Diario de Ibiza aclaran que las borrascas son el único motivo de que la llegada de pateras se haya frenado y avisan de que pueden empezar a salir «a lo bestia» cuando se abran de verdad las ventanas largas de buena meteorología.

Las nuevas carpas de acogida

Si se confirman esos augurios y la presión migratoria se vuelve a incrementar de forma dramática sobre las Pitiusas, será el momento de comprobar si son suficientes las nuevas carpas instaladas en los puertos de Ibiza y Formentera. Llevan ya más de tres meses abiertas, pero todavía no han tenido que hacer frente a episodios tan intensos como los que se vivieron el año pasado.

En Ibiza, la nueva carpa tiene capacidad para unos 160 migrantes, aunque ese aforo se puede ampliar hasta las 200 personas en caso de que se diera una llegada masiva de pateras en pocas horas, como ocurrió, por ejemplo el pasado mes de agosto. Está dividida en tres zonas de literas para hombres, mujeres y unidades familiares, y también cuenta con comedor y baños con duchas.

Por su parte, la carpa de Formentera tiene un tamaño más reducido, con un total de 38 camas, 28 para hombres y 10 para mujeres. Desde el Gobierno confían en que estas nuevas instalaciones sean suficientes para amortiguar los posible picos de llegadas.