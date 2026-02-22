El Ayuntamiento de Santa Eulària exige al PSOE que no haga "alarmismo" con las viviendas de s'Olivera

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre el proyecto para construir 94 viviendas de alquiler a precio limitado en s’Olivera (es Puig d’en Valls). En un comunicado, el equipo de gobierno rechaza una “campaña de desinformación y alarmismo” y pide a la oposición que “cese en sus juicios de intenciones” y que deje de “poner en duda la honorabilidad de los funcionarios municipales” con “una alarma social artificial” sobre unas obras que, subraya, aún no han comenzado.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, afirma que “resulta de una enorme irresponsabilidad” dar por hecho que el Ayuntamiento y sus técnicos actuarán “fuera de la legalidad”, y recuerda que el procedimiento se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público.

Según detalla el Consistorio, el modelo elegido es una concesión demanial a 75 años, en régimen exclusivo de alquiler, de modo que ni la empresa adjudicataria ni los inquilinos adquieren la propiedad y el inmueble revertirá al patrimonio municipal. Además, indica que la adjudicación de los alquileres estará supervisada por una comisión mixta que auditará el cumplimiento de los baremos sociales y económicos “para garantizar de forma transparente que los pisos lleguen a quienes realmente los necesitan”.

Acelerar la oferta de vivienda

El Ayuntamiento defiende que la colaboración público-privada permite acelerar la oferta de vivienda en un contexto de costes elevados en Ibiza. “Esperar a que otras administraciones (…) supondría condenar a los ciudadanos (…) a años de parálisis”, sostiene Ferrer en el comunicado.

El contrato para la promoción y gestión, aprobado en pleno, ha sido adjudicado a la UTE formada por la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat y Salas Promohabit S.L.U., que asumirá una inversión de más de 21 millones de euros. El proyecto prevé viviendas con máxima calificación energética y zonas comunes ajardinadas, con alquileres regulados que partirán de 662 euros mensuales, una cifra que el Ayuntamiento sitúa por debajo del mercado libre actual.