Veinticinco nuevos 'activistas gastronómicos' aprenden a combatir el desperdicio alimentario en Ibiza

IbizaPreservation ha reunido este sábado a veinticinco personas en el primer taller del año de su proyecto 'Activistas Gastronómicos Residuo Cero', una iniciativa que ha promovido una cocina más consciente, basada en el producto local y orientada a la reducción del desperdicio alimentario. La sesión se ha celebrado en el mercado de Forada, en la zona de Buscastell, en Sant Antoni.

La actividad, gratuita y abierta al público, ha sido impartida por la chef Erika Tangari y se ha centrado en la técnica ancestral de la fermentación aplicada a verduras de temporada. Según ha explicado Tangari, las personas asistentes han elaborado dos fermentados y han aprendido cómo esta técnica ha permitido prolongar la vida útil de los alimentos y potenciar sus propiedades nutricionales.

"La fermentación ha sido una herramienta muy valiosa para alargar la vida útil de las verduras y sacar el máximo partido al producto local. No solo hemos conservado alimentos, sino que hemos transformado nuestra manera de entender la cocina y el aprovechamiento", ha afirmado Tangari. La chef ha recordado que estos talleres han ofrecido recursos prácticos que han facilitado la incorporación de hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.

El proyecto 'Activistas Gastronómicos' ha formado parte de la estrategia de IbizaPreservation para impulsar la economía circular y mejorar la gestión de los residuos en la isla. Jordi Salewski, coordinador del programa de Economía Circular de la fundación ambiental, ha subrayado que "el desperdicio alimentario ha sido un problema ético, ambiental y económico que en Ibiza todavía no hemos resuelto". A su juicio, "poner el foco en la creatividad en la cocina y en el aprovechamiento del excedente de temporada ha sido clave para reducir la fracción de rechazo y mejorar la calidad del compost".

El impacto del desperdicio alimentario en la Unión Europea ha alcanzado los 58,2 millones de toneladas al año, unos 130 kilos por persona. Más de la mitad ha provenido de los hogares. Estas cifras, según Salewski, han reflejado la capacidad de mejora ante una problemática que ha supuesto una pérdida económica de 132.000 millones de euros en la UE y una huella climática de unas 254 megatoneladas de CO2 equivalente.

Desde IbizaPreservation han advertido que una parte significativa de la materia orgánica no se ha separado de forma correcta y ha acabado en el vertedero en lugar de la planta de tratamiento de Ca Na Putxa.

Los datos del departamento de Residuos del Consell Insular de Ibiza y de la Xarxa Insular de Deixalleries, analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation en su Informe de Sostenibilidad 2024, han reforzado este diagnóstico. En 2024, el 28,6 % del contenido del contenedor gris ha correspondido a materia orgánica que podría haberse reciclado si se hubiera depositado en el contenedor marrón. Aunque la recogida selectiva de orgánica ha aumentado hasta alcanzar las 15.762 toneladas, todavía ha presentado un 7% de impropios, lo que ha limitado la calidad del compost.

La entidad ha considerado que estos datos han evidenciado la necesidad de reducir la cantidad de residuo orgánico y de mejorar su gestión desde el ámbito doméstico. Los talleres de 'Activistas Gastronómicos' han contribuido a este objetivo a través del aprovechamiento del producto local y la promoción de hábitos de cocina residuo cero.

El taller de este sábado ha inaugurado la programación anual del proyecto, que ha contemplado cuatro formaciones estacionales abiertas al público general. La organización ha previsto estas sesiones en fincas de agricultura ecológica y en mercados de producto local, siempre a partir del excedente de temporada para alargar su vida útil.

La iniciativa ha incluido además la tercera edición de una formación intensiva en cocina sostenible dirigida a chefs profesionales, con sesiones teóricas y prácticas sobre técnicas de conservación, innovación culinaria y reducción del residuo alimentario desde un enfoque de desperdicio cero. Estas acciones han consolidado la continuidad del proyecto y han reforzado la apuesta de IbizaPreservation por un modelo alimentario más sostenible en la isla.