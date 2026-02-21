Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prevención del suicidio: 84 protocolos por riesgo autolítico activados en colegios de Ibiza y Formentera

El informe vincula el aumento de activaciones a una mayor visibilización de la salud mental en la adolescencia y a mejores circuitos de detección

Imagen de archivo de un curso para profesionales sobre cómo actuar ante un suicidio.

Imagen de archivo de un curso para profesionales sobre cómo actuar ante un suicidio. / B. RAMON

Redacción Digital

Ibiza

La Conselleria de Educación activó durante el curso 2024-2025 un total de 84 protocolos por riesgo autolítico en centros educativos de Ibiza y Formentera, según los datos de la Memoria anual del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) difundidos por el departamento autonómico. En concreto, se registraron 74 activaciones en Ibiza y 10 en Formentera, dentro de un total de 993 protocolos en Baleares.

Educación enmarca estas cifras en un contexto de mayor visibilización de la salud mental entre adolescentes y señala que ha revisado el protocolo para incorporar también las autolesiones no suicidas (ANS), diferenciar niveles de riesgo y reforzar la coordinación tanto con los servicios sanitarios como con la Inspección Educativa.

Acompañamiento al alumnado trans y violencia machista

En el mismo curso, Convivèxit registró cinco activaciones del protocolo de acompañamiento al alumnado trans en las Pitiusas: cuatro en Ibiza y una en Formentera (40 en el conjunto del archipiélago). La Conselleria subraya que la estabilidad de estas cifras en los últimos años indicaría una consolidación de los circuitos de atención y la confianza de los centros en los procedimientos.

En cuanto a las violencias machistas, se activaron 14 protocolos: 13 en Ibiza y uno en Formentera, de un total de 105 en Baleares. La mayoría de casos, según Educación, se vinculan a relaciones entre adolescentes, lo que refuerza —apunta— la necesidad de seguir impulsando medidas preventivas, como las que se desarrollan en torno al 25N y el 8M.

Acoso y ciberacoso: 145 protocolos en las Pitiusas

La memoria también recoge el balance de los protocolos de prevención del acoso y ciberacoso, con 871 procedimientos activados en Baleares, de los que se confirmaron el 23,7%. Por islas, la estadística sitúa en 145 los activados en las Pitiusas: 142 en Ibiza y 3 en Formentera.

Además de la activación de protocolos, Convivèxit atendió 5.000 consultas y asesoramientos en línea, realizó 1.938 seguimientos, llevó a cabo 44 intervenciones presenciales en centros y coordinó 21 acciones formativas, según el documento.

La figura del psicólogo educativo

La Conselleria destaca como una de las medidas más relevantes la incorporación del psicólogo educativo en centros sostenidos con fondos públicos. Durante el curso 2024-2025, estos profesionales atendieron 5.851 casos individuales, realizaron 1.486 intervenciones grupales y gestionaron 1.148 derivaciones o coordinaciones con servicios especializados. Según Educación, el 76% de las personas atendidas reportaron una mejora en su bienestar emocional y adaptación escolar, con un perfil mayoritario de alumnado de 14 años en 2º de ESO.

De cara al curso 2025-2026, el departamento autonómico apunta nuevos retos: el despliegue del II Plan de Coeducación, la publicación del nuevo protocolo de suicidio y ANS, una mayor presencia territorial del servicio y la creación de una Comisión de Convivencia.

Prevención del suicidio: 84 protocolos por riesgo autolítico activados en colegios de Ibiza y Formentera

