Fin de semana de sol y temperaturas agradables en Ibiza y Formentera

Vuelve la estabilidad a Baleares, según Aemet

Imagen de archivo de una familia caminando por la playa en Ibiza

Imagen de archivo de una familia caminando por la playa en Ibiza / Daniel Espinosa

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Después de un mes y medio de ver pasar una borrasca detrás de otra, finalmente llega la estabilidad a Baleares, con un aumento significativo de las temperaturas máximas, cielos despejados y sin precipitaciones previstas. La novedad más esperada: no habrá viento.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado predominarán los cielos despejados con algunas nubes altas, soplará viento flojo a moderado con temperaturas diurnas que irán en ascenso, mientras las nocturnas registrarán un ligero descenso.

En Ibiza, la temperatura máxima para este sábado será de 18ºC, mientras que se espera una mínima de 9ºC. Las predicciones de Aemet son similares para el domingo, con mínima de 10ºC y máxima de 18ºC.

Para este sábado en Formentera, la Aemet pronostica una temperatura mínima de 11ºC y una máxima de 15ºC. El domingo, tanto la mínima como la máxima se incrementarán un grado (12ºC - 16ºC).

