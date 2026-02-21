Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulsera antimaltratoCitas canceladas huelga médicosHerido incendio IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

S’Arenal okupa el paseo marítimo de Sant Antoni

S’Arenal okupa el paseo marítimo de Sant Antoni | F. DE LAMA

S’Arenal okupa el paseo marítimo de Sant Antoni | F. DE LAMA

Redacción Ibiza

Si en algunas playas de la isla, el mar ha arrasado con la arena por el impacto de los últimos temporales, en Sant Antoni, en cambio, esta parece haberse multiplicado en el paseo marítimo, donde el viento ha arrojado tanta que no resulta descabellado pensar en plantar la sombrilla en él.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
  2. Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
  3. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  4. El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
  5. Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
  6. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  7. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
  8. Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza

Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel

Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel

S’Arenal okupa el paseo marítimo de Sant Antoni

Llama la atención: las aportaciones de los expertos en la jornada de Vivienda en Ibiza ¿Hay soluciones mágicas?

Talamanca tendrá 90 fondeos ecológicos, aunque apenas queda margen para que estén listos este verano

Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total

Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total

El agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

El agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia

Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia

Susto en Marina Ibiza: un yate choca contra un muelle

Susto en Marina Ibiza: un yate choca contra un muelle
Tracking Pixel Contents