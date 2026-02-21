Piden entre cinco y siete años de prisión para los patrones de dos pateras llegadas a Ibiza y Formentera

Los tres patrones de dos pateras que llegaron el año pasado a Ibiza y Formentera se enfrentan a penas de entre cinco y siete años de prisión, durante los juicios que se celebrarán la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma.

El primer procedimiento se dirige contra dos hombres de nacionalidad argelina, de 24 y 26 años y sin antecedentes penales, que permanecen en prisión provisional desde el pasado 22 de junio y para los que se reclaman siete años de cárcel para cada uno.

De acuerdo con la acusación, ambos salieron sobre las 3 horas del 19 de junio desde las costas de Tipasa (Argelia) y llegaron alrededor de las 16 horas del día siguiente a Punta de sa Creu, en Formentera, a bordo de una patera de seis metros de eslora, con un motor de 115 caballos y una cabina de control con volante y palanca de velocidad.

En la embarcación viajaban 16 migrantes, dos de ellos menores de edad, que habrían abonado entre 6.000 y 8.000 euros -o su equivalente en moneda argelina- por el trayecto. Para la travesía llevaban una quincena de garrafas de gasolina de 30 litros cada una.

La Fiscalía sostiene que ambos acusados actuaban en connivencia y se daban directrices mutuamente: mientras uno gobernaba la embarcación con ayuda de dispositivos GPS y brújulas, el otro se encargaba del repostaje durante la navegación.

Según el escrito, la embarcación no cumplía los estándares internacionales de seguridad marítima, carecía de documentación técnica y de los elementos obligatorios de seguridad, salvamento, radioeléctricos y contra incendios, además de superar el aforo máximo permitido, lo que generaba un grave riesgo de vuelco y zozobra. También se recoge que los acusados carecían de los conocimientos necesarios para gobernar la embarcación.

Patera a la deriva

Por otra parte, el otro procedimiento judicial programado se dirige contra otro joven argelino de 21 años, en situación administrativa irregular en España y sin antecedentes penales, que permanece privado de libertad desde el 24 de abril del año pasado y para el que se exige una pena de cinco años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, entre las 23 horas del 21 de abril y las 13.30 horas del 23 de abril el acusado habría estado a los mandos de una embarcación tipo patera de seis metros de eslora, equipada con un motor de 75 caballos de potencia, realizando labores de repostaje, navegación y guía desde su salida en Argelia hasta su llegada a aguas territoriales españolas.

El viaje, que habría sido organizado por personas no identificadas en connivencia con el acusado, culminó cuando la embarcación se adentró en aguas próximas a Ibiza. A bordo viajaban 21 personas de nacionalidad argelina. La patera quedó a la deriva por falta de combustible, sin alimentos y en condiciones descritas por la Fiscalía como infrahumanas. La travesía, según el relato acusatorio, puso en peligro la vida e integridad de los ocupantes, que finalmente fueron auxiliados por Salvamento Marítimo.