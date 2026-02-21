El PP calienta motores para lograr «la tercera mayoría» en el Consell de Ibiza

Las campañas electorales del PP ibicenco suelen relacionarse con el reparto de buñuelos en los mítines que celebra en los pueblos, muchas veces a modo de guasa por parte de sus rivales políticos. El presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, no rehúye el tópico y lo aprovecha este sábado durante la comida anual ante cientos de simpatizantes.

Como siempre, el menú consta de ensalada y arroz de matanzas, pero este año Marí Bosó anuncia «novedades» a la hora del postre: «Repartiremos dos buñuelos. Siempre que lo hacemos, ganamos elecciones, no falla nunca», bromea al comenzar su discurso en el Recinto Ferial.

Queda algo más de un año para las próximas elecciones locales y, en principio, también para las autonómicas en Balears, pero el PP ya aprovecha el tradicional encuentro con su militancia para ir calentando motores. Lo deja bien claro el propio Marí Bosó antes de los discursos, cuando él y la presidenta del Govern y del partido en Balears, Marga Prohens, ofrecen una breve comparecencia para los medios de comunicación.

Dirigentes del PP posan con una de las sartenes donde se prepara el arroz de matanzas. / Toni Escobar

La carpa instalada en el exterior del Recinto Ferial, con todo el bullicio de la multitud, no es el lugar idóneo para las declaraciones. La comitiva de políticos y prensa se traslada a un rincón apartado para la preparación del catering. Es mucho más silencioso y sirve para que los protagonistas simulen delante de las cámaras que están cocinando el arroz.

Preparativos

«Juntamos a toda la gente del PP de Ibiza con la intención de volver a repetir las mayorías que nos llevaron a todos los ayuntamientos de la isla, para lograr la tercera mayoría absoluta en el Consell insular y aportar aún más diputados al Govern balear de Marga Prohens», subraya Marí Bosó.

En esta ocasión, les acompaña como primera espada del partido nacional Juan Bravo, vicesecretario general de Economía o «la mano derecha de Feijóo en los números», como le presentan sus anfitriones. Preguntado por los últimos llamamientos a la unidad de los partidos de izquierda en España, Bravo muestra su indiferencia.

«Ya se han reconstruido y renominado muchas veces. Nosotros tenemos que hablar de lo nuestro, que es de lo que la gente espera», responde. Por contra, Bravo apela a que «la sociedad está pidiendo un cambio claro, se ve con la suma de PP y Vox que supera el 60% en Extremadura y el 50% en Aragón».

Por su parte, Prohens dedica un guiño a sus correligionarios ibicencos, «cargados de fuerza e ilusión», recordando que son los que mayor respaldo logran en el conjunto del archipiélago. «Tenemos que agradecerles que fueron los primeros en abrir camino en esta nueva etapa, arraigados al territorio y priorizando la gestión por encima de la ideología», valora.

El mitin

Tras las declaraciones a la prensa, es hora de los discursos políticos. El acto se abre con un sentido homenaje a Pere Palau, fallecido trágicamente el pasado mes de abril, a quien se recuerda con un vídeo de su época de presidente del Consell. También se evoca la figura de otro histórico del partido, Antoni Marí Calbet, a quien Palau acompañó como vicepresidente antes de tomar el liderazgo.

El presidente del Consell, Vicent Marí, es el primero en tomar la palabra, aunque por momentos cuesta seguir su discurso debido a la complicada acústica de las carpas. A ello se suma que el talante de Marí, calmado y alejado de los habituales aspavientos mitineros, no logra que su voz se sobreponga a las numerosas charlas que llegan de las mesas.

Así y todo, queda claro el mensaje que, veladamente, dedica al PSOE por la denuncia del caso ‘La vida islados’. «La política debe ser limpia, pero hay quien piensa que se hace con ataques».

El presidente del Consell prosigue sacando pecho de las iniciativas contra el intrusismo («no queremos más piratas en Ibiza»), señalando que «se han eliminado más de 14.000 plazas del mercado ilegal». Igualmente, destaca la regulación de la entrada de vehículos, la inminente puesta en marcha de la nueva contrata de transporte público o las inversiones en carreteras y en servicios sociales.

También aprovecha para elogiar a Prohens, a quien califica de «ibicenca de adopción», al igual que a Juan Bravo, a quien reclama una «política antiokupa» de cara a un futuro ejecutivo con Alberto Núñez Feijóo. «Necesitamos un Gobierno de España que proteja nuestras fronteras y acabe con las mafias de la inmigración ilegal», incide Marí.

A continuación, Marí Bosó también ensalza la figura de Prohens en contraposición a su predecesora, la socialista Francina Armengol: «Nos dejó sin médicos, no construyó ningún centro educativo en ocho años, pasamos de estar en octavo lugar a ser el lugar con el precio más caro de la vivienda y nos birló el convenio de carreteras».

Marí Bosó hace alusión a que Armengol visita Ibiza este lunes, por la inauguración del Parador de Dalt Vila, para recordarle que «va a perder de nuevo las elecciones». Tampoco faltan las alusiones a los escándalos que salpican al Gobierno de Sánchez, con «el fiscal general, el hermano o un presunto violador como jefe de la Policía». «No nos resignamos: de la corrupción y del socialismo se sale».