«Necesitamos una oferta atractiva para que quieran venir médicos»

Háblenos de su trayectoria profesional, ¿cómo fueron sus inicios y su llegada a Ibiza?

Llegué a Ibiza en 1999, después de hacer el examen del MIR y decidir el destino para formarme como especialista, con una residencia en Medicina Familiar y Comunitaria. El mercado laboral en Zaragoza, de donde soy, y en ciudades grandes era más complicado y conocía de primera mano la situación en Balears a través de amigos que se habían ido a Mallorca y Menorca. Yo me decidí por Ibiza por el ambiente de internacionalidad y modernidad que exhalaba entonces. Terminé mi formación como residente en 2002 y comencé a trabajar en el área de salud. Como médico de familia solo he trabajado un mes en mi vida, sustituyendo a mi tutor en unas vacaciones. Siempre he tenido vocación de medicina de urgencias.

¿Cómo fue su etapa en Formentera?

Yo regreso a Formentera tras pasar diez meses fuera, de nuevo en la Península, que me reafirman en que es aquí donde quiero estar. En Formentera me ofrecen, además de un trabajo, un proyecto para coordinar un SUAP [Servicio de Urgencias de Atención Primaria]. En ese momento hay una base del 061 pero que trabaja solo doce horas. Entonces me ofrecen coordinar un servicio mixto, un servicio SUAP en el centro de salud, con una atención continuada y una parte de medicalización de las ambulancias del 061. Se buscaba una solución más integral para Formentera.

¿Cómo fueron sus inicios en el 061?

En mi experiencia en Formentera comienzo a cogerle el gusto a las emergencias extrahospitalarias y allí tengo la ocasión de trabajar en ambulancias. Desde 2005 comienzo a hacer guardias en el operativo del 061 en Ibiza y poco a poco comienzo a especializarme y a pasar diferentes filtros y exámenes específicos. Desde 2007 comienzo como interino en la UCI de Can Misses.

¿Y qué es lo que más le gusta de trabajar allí?

Me llena salvar una vida cuando tengo un paciente que ya está muerto y conseguimos reanimarlo. Tuvimos un caso de un niño de 14 años que conseguimos reanimar sin que le quedaran secuelas o un rescate en un acantilado en el que pasamos toda la noche con el equipo y junto a los bomberos asistiendo a una persona que tenía una fractura lumbar y que podría haber tenido muchas consecuencias. Me gusta mucho también el trabajo tan cercano con nuestros compañeros, somos como una pequeña familia que trabajamos codo con codo y es una relación muy bonita.

¿Cuál es la situación actual de los médicos de Ibiza y Formentera?

En Ibiza nos encontramos con un déficit estructural de profesionales, con una población que tiene un saldo de crecimiento increíble y una situación estacional con temporadas más largas y con más turistas que lo que hacen es recargar el sistema público. Eduardo Escudero [gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera] lo tiene muy claro, hay que sobredimensionar las plantillas, pero de nada sirve crear posiciones si luego nadie las quiere cubrir. Hay áreas como radiología que tienen un déficit estructural.

¿Cómo se podría revertir esta situación?

La oferta tiene que ser atractiva para que médicos de fuera quieran venir y quedarse. Nos encontramos con un mercado de la vivienda que ha perdido toda racionalidad. Por ello hay que crear una oferta que sea lo suficientemente atractiva tanto a nivel económico como de proyecto profesional. Tenemos una hemorragia de gente que formamos aquí y luego se van y con el déficit de quienes conseguimos atraer para venir de fuera.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en Simebal?

Después de llevar varios años en el 061 y realizar la formación para ser un especialista en emergencias, me doy cuenta de que en mi entorno hay bastante conflictividad a nivel laboral y eso me anima a entrar en el sindicato. En ese momento la gestión no era la mejor, ya que hay que tener en cuenta también el contexto del momento, que era en 2008 con la crisis y todos los recortes que conllevó. Trabajar se hacía complicado y no sabías a quién dirigir tus demandas. Todo eran puertas cerradas y eso hizo que me uniera al Simebal. Primero lo hice como afiliado y ya en 2016 comienzo como delegado, con la idea de dar un empuje a los compañeros del 061.

¿Cómo asume su nuevo cargo como portavoz del sindicato?

Lo vivo con ilusión por el momento en que se da. Es un hito realmente que toda una profesión se haya unido para reivindicar unas mejoras que creo que son justas y que se deberían haber hecho antes. Con la jubilación de Carlos Rodríguez, el anterior portavoz, y como anteriormente yo ya lo había sido del 061 para Balears, un área que necesita una representatividad específica; me escogen a mí por la experiencia previa.

Los médicos de España están en huelga en protesta por el estatuto marco presentado por Sanidad, aunque algunos sindicatos lo han firmado. ¿Por qué?

El médico nunca se ha preocupado de sus cuestiones laborales como trabajador, pero ahora queremos transmitir a la sociedad y a quienes nos regulan que necesitamos un cambio a todos los niveles. Los sindicatos que han firmado el proyecto del estatuto marco son los generalistas de la función pública, UGT, CCOO, CSIF y Satse, que es el de enfermería, pero no la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Nosotros solo tenemos un 5% de representación en lo que se llama la mesa de la función pública, que recoge los resultados de las elecciones sindicales de todo el empleo público, no solo el médico. Creemos que los cambios propuestos en el estatuto marco son cambios estéticos, por eso protestamos.

¿Por qué son cambios estéticos?

La propuesta en cuanto a reducción de horas de guardia, por ejemplo, consideramos que no soluciona el problema real. Las guardias bajan de 24 a 17 horas. Es decir, que si ahora entrabas a las 7 horas, hacías tu jornada de guardia y después entrabas en tu turno de guardia, atendiendo solo urgencias de tu especialidad. Lo que propone el cambio es que no trabajes esas primeras 7 horas de jornada ordinaria sin tener que recuperarla después y entres directamente a hacer la guardia. El problema es que en esas horas que te quitas, los pacientes siguen estando: hay que atenderles en consulta y operarles y eso es trabajo que recae en el compañero. Lo que hace es aumentar el cuello de botella. Además de que esas horas están infrapagadas.

¿Cuál podría ser la solución?

Nosotros en el 061 trabajamos con turnos. Se podría plantear un régimen de turnos mixtos, con turnicidad de mañana y tarde y después la noche como jornada complementaria. Hay diversos foros médicos y colegios que llevan años estudiando como podría reorganizarse el trabajo. No es proponer por proponer, hay mucho trabajo detrás. El Foro de la Profesión Médica trabaja mucho en cómo se tiene que adaptar la profesión.

¿Qué puede aportar un estatuto médico propio?

Necesitamos una regulación específica porque nuestro trabajo es singular y tiene una responsabilidad que pocas profesiones tienen. Por esta singularidad necesitamos un marco propio que atienda a nuestras peculiaridades. Necesitamos un régimen laboral distinto y adaptado a nuestras necesidades. Una de nuestras peticiones es que nos suba de categoría A1. El nuevo estatuto marco nos iguala a todos los profesionales en una categoría A1, equivalente a un grado universitario. Pero nosotros estudiamos más años para formarnos, además de tener una mayor responsabilidad y atribuciones especiales. Como los jueces y fiscales, los médicos tendríamos que tener una categoría superior, no sé si llamarlo un A1+. Ya no es solo por lo retributivo, sino por la adquisición de puestos de responsabilidad. Si todos mantenemos la misma categoría, se podría dar el caso de que alguien que no es médico tenga un cargo de responsabilidad en la ordenación del trabajo de los médicos. Algo que nos parece que está completamente fuera de lugar. No puede ser jefe de sección de un servicio médico alguien que no sea médico y que no tenga la experiencia en la gestión y manejo de recursos.

¿Y cómo han sido las negociaciones hasta ahora?

De momento, lo que hemos visto es que estamos solos. Nadie nos apoya y nadie ha querido entrar a tratar esto. La profesión médica es verdad que está volcada, pero tiene que haber un calado y que sea también el propio paciente.

¿Ha habido avances en las negociaciones tras esta primera semana de huelga?

La semana que viene tenemos una reunión de delegados en Palma. Coincide con que Miguel Lázaro, que es el presidente del Sindicato Médico Balear, lo es también del CESM, por lo que tenemos información de buena mano. Que yo sepa, no ha habido ningún avance con quien hay que avanzar, que es el Gobierno. Y las declaraciones realizadas por el Ministerio esta semana van en contra de nuestras reivindicaciones, por lo que no nos queda otra que seguir.

¿Qué ocurrirá si llegados a junio, cuando tienen convocada la última semana de huelga, sigue sin haber acuerdo?

La intención es seguir. Tratar de mantener la visibilidad y la llama encendida y empujar a los compañeros a creer. Venimos de una situación en la que parece que arrastramos una cruz desde la carrera en la que se nos dice que tenemos que llevar una vida de sacrificio. Las nuevas generaciones tienen claro que no quieren seguir así y están empujando a quienes llevamos más tiempo.

¿Cómo ve el futuro de la sanidad pública?

Me preocupa que con las condiciones actuales, muchos jóvenes prefieran un marco laboral que ofrezca mejores condiciones en la privada. Ya tenemos casos en España de chicos que terminan la carrera y no hacen el MIR porque sienten que no les hace falta, porque tienen otras opciones. También hay un problema con las titulaciones extranjeras: es necesario agilizar la homologación de estas titulaciones para que puedan hacer una especialización para entrar en el sistema público. De lo contrario, se van a la privada, donde solo les piden la titulación médica. Para corregirlo, es necesario que nos oigan e inviertan más porcentaje del PIB en sanidad.