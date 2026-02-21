Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención: las aportaciones de los expertos en la jornada de Vivienda en Ibiza ¿Hay soluciones mágicas?

Redacción Ibiza

Las consideraciones que aportaron los diferentes expertos que participaron en la jornada ‘Vivienda en Ibiza: ¿hay soluciones mágicas?, organizada por el Consell en la extensión de la UIB de Ibiza. El presidente del Consell apuntó que apuesta por impulsar viviendas dotacionales para funcionarios y trabajadores, esto es, promociones públicas para un perfil determinado y en régimen de alquiler temporal. Joan Torres, de Cáritas, hizo la pregunta que tienen casi todos los residentes en la cabeza: si se construye más, «¿se va a poder comprar?», mientras que casi todos coincidieron en que el alquiler turístico no es el responsable del desorbitado precio de los pisos en la isla. La pregunta que lanzó al aire la presentadora, Esther Matutes, delegada de IB3, todavía flota en el ambiente: «¿Se puede construir más en Ibiza?».

El aumento en un 44% de los delitos relacionados con el tráfico de drogas registrados en Ibiza durante el año pasado. Además, y según los datos de criminalidad facilitados por el Ministerio del Interior, en total se cometieron en la isla un 4,6% más de delitos que en 2024. En Formentera, el porcentaje creció en un 9%.

Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel

S’Arenal okupa el paseo marítimo de Sant Antoni

Talamanca tendrá 90 fondeos ecológicos, aunque apenas queda margen para que estén listos este verano

Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total

El agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia

Susto en Marina Ibiza: un yate choca contra un muelle

