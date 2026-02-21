Llama la atención: las aportaciones de los expertos en la jornada de Vivienda en Ibiza ¿Hay soluciones mágicas?

Las consideraciones que aportaron los diferentes expertos que participaron en la jornada ‘Vivienda en Ibiza: ¿hay soluciones mágicas?, organizada por el Consell en la extensión de la UIB de Ibiza. El presidente del Consell apuntó que apuesta por impulsar viviendas dotacionales para funcionarios y trabajadores, esto es, promociones públicas para un perfil determinado y en régimen de alquiler temporal. Joan Torres, de Cáritas, hizo la pregunta que tienen casi todos los residentes en la cabeza: si se construye más, «¿se va a poder comprar?», mientras que casi todos coincidieron en que el alquiler turístico no es el responsable del desorbitado precio de los pisos en la isla. La pregunta que lanzó al aire la presentadora, Esther Matutes, delegada de IB3, todavía flota en el ambiente: «¿Se puede construir más en Ibiza?».

Llama la atención

El aumento en un 44% de los delitos relacionados con el tráfico de drogas registrados en Ibiza durante el año pasado. Además, y según los datos de criminalidad facilitados por el Ministerio del Interior, en total se cometieron en la isla un 4,6% más de delitos que en 2024. En Formentera, el porcentaje creció en un 9%.