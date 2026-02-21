Intrusismo en Ibiza: multa de 177.525 euros en Santa Eulària por convertir una vivienda en piso turístico

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado en Junta de Gobierno Local una propuesta de resolución para imponer una sanción de 177.525,99 euros a la propietaria de una vivienda ubicada en avenida Punta Arabí, en es Canar, por alquilarla con uso turístico sin título habilitante durante el verano de 2025, según la nota remitida por el Consistorio.

El expediente se inició a raíz de un acta de control de alquiler vacacional levantada por la Policía Local el 13 de junio del pasado año, en la que se constató la comercialización del inmueble como estancia turística a través de una plataforma digital. Durante la inspección, los agentes verificaron la existencia de una reserva de cuatro noches, del 9 al 13 de junio, así como la prestación de servicios propios de actividad turística.

El Ayuntamiento indica que la vivienda inspeccionada se encuentra en un edificio plurifamiliar situado en suelo urbano, con calificación de uso residencial. De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en este tipo de edificios queda expresamente prohibido el uso residencial turístico en modalidad de alquiler vacacional, por lo que el cambio de uso detectado "no resulta legalizable", señala el Consistorio en el comunicado.

Tras la incoación del expediente por infracción urbanística y la tramitación administrativa, la propuesta fija la sanción en el tramo medio previsto por la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears para cambios de uso no legalizables, que establece un 75% del valor de la edificación. En este caso, el Ayuntamiento señala que el valor de referencia del inmueble asciende a 236.701,33 euros, lo que da lugar a la cuantía sancionadora aprobada.