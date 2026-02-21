Ibiza se hipoteca un 43% más: es más barato comprar que alquilar

Desde 2007, la cantidad hipotecada en viviendas de las Pitiusas no había alcanzado una cifra tan elevada como la que registró en el año 2025, según los datos que acaba de publicar el Ibestat. El importe acumulado de estas operaciones alcanzó el pasado ejercicio 673,77 millones de euros, una cifra a la que no se había llegado desde 2007, en pleno boom inmobiliario, cuando la constitución de créditos inmobiliarios se valoró en 824 millones de euros.

Es una cantidad récord, pero es aún más significativo que en solo un año, respecto a 2024, haya aumentado nada menos que en un 43%. Hace dos ejercicios, el importe acumulado, es decir, el total hipotecado, ascendió a 471 millones de euros, 202,7 millones menos que en todo el año 2025.

El incremento interanual es espectacular y se debe, esencialmente, al alza experimentada en la constitución de hipotecas sobre viviendas, a las que se han lanzado, como un clavo ardiendo, los ciudadanos ante la alternativa de tener que pagar unos alquileres cuyos precios ya son estratosféricos y se comen la mayor parte de un sueldo. Sale más barato pedir un crédito que alquilar.

El salto es todavía más extraordinario si se tiene en cuenta que es un 141% superior (mucho más del doble) que la cantidad hipotecada en 2021, cuando se comenzaba a salir de la crisis sanitaria. De los 279 millones de entonces se ha pasado a los 673 millones actuales.

Paralelamente, también ha sido llamativo el crecimiento experimentado en el número de operaciones constituidas, 1.531 en todo 2025, si bien su incremento, del 34,65%, es inferior al del importe acumulado. ¿El motivo? Las casas se cotizan al alza.

Y tanto. La hipoteca media (el promedio del endeudamiento de los 1.531 préstamos constituidos) en las Pitiusas superó en 2025 los 440.000 euros, 25.793 euros más que en 2024. No hay parangón en Balears, donde la media es de 282.852 euros (un 16% más que en 2024). En Mallorca, la media es de 277.264 euros, un 21% más en términos interanuales, un subidón muy significativo, mientras que en Menorca es de 161.755 euros, ridícula en comparación con Ibiza. La hipoteca media en España es, según el INE, de 172.535 euros, a años luz de la pitiusa.

De estos datos llama la atención que los crecimientos experimentados en el resto de Balears hayan sido, porcentualmente, notablemente inferiores a los de Ibiza, si bien en todas las islas se observa un aumento enorme tanto del número de hipotecas como del importe acumulado de estas. En el caso de Menorca, la cantidad constituida en 2025 es un 56% superior, y su número de hipotecas, un 62% mayor. Y en Mallorca, un 25% en el primer caso, y solo un 3,4% en el segundo.

Y aunque el importe hipotecario acumulado hace 18 años (824 millones de euros) en las Pitiusas era unos 150 millones superior al de 2025, el préstamo medio de entonces era muy inferior. Se constituyeron en ese periodo 4.372 créditos inmobiliarios, 2.841 más que actualmente, cuya hipoteca media fue de 188.515 euros, 251.569 euros menos que la actual. Es decir, la de ahora es un 133% mayor que la de aquel lejano 2007.

Si se pone la lupa en la constitución total de créditos, es decir, no solo los que afectan a viviendas, se observa una reducción interanual del importe acumulado. En 2025 ascendió a 1.208,6 millones de euros, 47,5 millones menos (-3,7%) que en 2024. ¿Cómo ha podido suceder algo así si el importe acumulado en el caso de las viviendas aumentó un 43%? Porque el pasado año se registró una notable caída en el apartado de hipotecas sobre locales y naves, que en 2024 llegó a los 680,8 millones de euros, cantidad superior a la dedicada entonces y en 2025 a la vivienda (471 y 673,7 millones, respectivamente). Semejante cantidad debió ser producto de un par de operaciones multimillonarias que no se repitieron un año después.

También aumentó un 30% el importe hipotecado sobre solares urbanos respecto a 2024, al pasar de 52,6 a 68,7 millones de euros. Si bien fue más notorio el incremento habido en los créditos de fincas rústicas, que llegó a casi 127 millones de euros, un 146% más que un año antes.