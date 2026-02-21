Concursos gastronómicos, novedades del sector, concursos y homenaje a Rafa Zafra en Horeca Ibiza 2026

Horeca Baleares apura los últimos días de inscripción para participar en Horeca Ibiza 2026, la feria profesional del sector de la hostelería que se celebrará del 4 al 6 de marzo en el recinto ferial Fecoev. La organización recuerda que el plazo está en su recta final tanto para expositores como para concursantes en las distintas modalidades gastronómicas previstas.

La cita, que celebra su quinta edición en la isla, se presenta como un encuentro estratégico para el sector en un momento clave, antes del inicio fuerte de la temporada turística. Según la organización, todavía quedan plazas disponibles para empresas proveedoras del canal Horeca —hoteles, restaurantes, cafeterías y catering— interesadas en mostrar productos, servicios e innovaciones relacionadas con alimentación, equipamiento, tecnología, distribución y servicios especializados.

El director comercial de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, subraya que "Ibiza es una de las sedes con mayor potencial dentro del calendario 2026" y destaca que la feria supone "una oportunidad" para que las empresas refuercen su posicionamiento en la isla y para que los profesionales conozcan las novedades del mercado antes del arranque de la temporada.

Concursos gastronómicos: últimas plazas

Además del espacio expositivo, siguen abiertas las inscripciones para los concursos gastronómicos profesionales, dirigidos a chefs, cocineros, equipos de cocina y establecimientos de todas las islas. Entre las modalidades convocadas figuran el certamen de pescado popular (patrocinado por la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural), tortilla de patata roja ibicenca creativa (Ibiza Sabors), hamburguesa (The Suite Burguer, Ibifood y Hamburguesas Eizaguirre) y pizza gourmet (5 Stagioni).

La organización señala que estos formatos permiten ganar visibilidad ante un público exclusivamente profesional. Los concursos cuentan con 500 euros para el primer premio en todas las categorías, salvo el de pescado popular, cuyo premio da acceso a la final con 1.000 euros.

Homenaje a Rafa Zafra

Dentro del programa de esta edición, Horeca Ibiza 2026 rendirá homenaje al chef Rafa Zafra, vinculado a la isla por proyectos como Casa Jondal. El reconocimiento está previsto para el miércoles 5 de marzo a las 13 horas, durante la segunda jornada de la feria.

Tras la edición de Ibiza, el calendario continuará en Menorca, del 17 al 19 de marzo de 2026, en el recinto ferial de Maó.