Vinilos, CDs, DVDs, camisetas, pósters, vecinos y sonrisas: empieza la octava feria del disco de Ibiza

"Me parece increíble que tengas esto", le comenta un cliente a los vendedores particulares de AguiladeTrueno. Está comprando el 'Buena Vista Social Club': "Lo tienes que escuchar, póntelo un momento en el coche, es un discazo, es historia. Trascendió la salsa", exclama el joven, apasionado por el descubrimiento. La vendedora explica: "Es música cubana, yo antes bailaba salsa y se empieza a bailar con esta salsa. Es uno de los pocos grupos de Cuba que sale de Cuba".

Camisetas de Red Hot Chili Peppers, The Smiths, Bowie, Iron Maiden, Neil Young... dobladas y exhibidas todas juntas sin discriminar por géneros musicales. El sol brilla, la temperatura es agradable y bastantes personas de la tercera edad y algún adolescente, esperan encontrar una joya oculta entre las colecciones milenarias que hay en el paseo de las Fuentes de Sant Antoni. La feria del disco de Ibiza inaugura su octava edición este sábado donde muchos fans, vendedores y coleccionistas se juntan para comprar, vender y comentar vinilos antiguos, CDs más modernos o algunas nuevas bandas que se promocionan en la feria.

Los puestos de la feria

A primera hora, dj Temu llena el paseo con canciones clásicas y populares como 'Crack in Smile' de The Bolshoi, 'UK Monkeyland' de The Chameleons, 'Somebody' de Escape with Romeo y 'Push' de The Cure, entre otros tantos temas que algunos vendedores y clientes cantan de memoria. "Ibiza es un pueblo", comenta un vecino al ver a un viejo amigo en la feria. Se saludan y comentan los vinilos que tienen delante. Los asistentes llevan una amalgama de prendas vintage: algunos con chaquetas de parches de grupos, estilo thrash metal, otros con bandoleras holgadas y camisas de cuadros más grunge, muchos con gafas de sol estilo motero.

Los primeros estands a la derecha mirando al escenario pertenecen a tiendas catalanas. Una de ellas lleva cinco años viniendo a la isla, además de participar en la 'Fira del Disc' en las cocheras de Sants, en Barcelona, y la dependienta explica la utilidad y la durabilidad de los vinilos: "Los vinilos tienen su sonido particular, no se deterioran y aquí tenemos un reproductor de discos más pequeños que hace sonar tanto elepés como otros tipos de vinilos".

Musicom de Olot es la otra catalana que no falta en la edición de este año. Venden entre altavoces grandes, CDs de Jamiroquai, Mecano o de la banda sonora de la película de los 70, 'Grease', discos y vinilos de blues, heavy, punk garage, rock progresivo, música catalana y sudamericana, una amplia variedad de camisetas, de series como 'The Walking Dead', películas como 'Star Wars' y, por supuesto, grupos como Misfits, Guns N' Roses, The Clash y Sex Pistols y de DVDs como 'Braveheart', con Mel Gibson, o 'The Nanny Diaries', con Scarlett Johansson.

"Tengo mi casa llena de vinilos, llevo 48 años poniendo música y ahora tengo tanto material que lo voy quitando", asegura otro de los vendedores, cuya colección asciende a los miles de vinilos. "De Dire Straits tengo todos", específica tras coger el disco 'Love over gold' de la mítica banda de rock británica, cuyo rayo, sobre un cielo nocturno nublado, recorre toda la portada. También vende pósteres muy grandes de los Beatles y de John Lennon por separado. Su puesto contiene muchísimos vinilos de música house, la figura histórica del blues y el jazz Ray Charles y álbumes de la banda de pop rock inglesa Millions Like Us.

Otras antigüedades

En otro puesto, un particular vende todo tipo de antigüedades, sobre todo de discotecas y bares de Ibiza: pósteres de El Divino, de Privilege, pañuelos de Pachá de 1998, pegatinas clásicas de Amnesia, abanicos, un par de CDs de IbizaUnited, 'CD oficial de las noches de Ibiza', y de Kate Ryan, además de un bolso hecho con dos vinilos y materiales reciclados, del que vendió una versión similar el año pasado. Destaca entre otros tantos un vinilo de Joan Manuel Serrat del álbum 'Dedicado a Antonio Machado, poeta'.

Tampoco faltan las tiendas locales como Al-trock, de la carretera a Sant Miquel, donde Andrés asegura que no solo venden miles de vinilos, como los que exponen en la feria, sino que también se encuentran muebles, instrumentos y otros tantos artilugios de segunda mano. La feria ya es una fecha señalada para ellos, que entre medias de ordenar los miles de vinilos que les quedan por clasificar, encuentran un hueco para acudir, por tercer año consecutivo. En su estand, expone además un reproductor de vinilos con el que toquetean un par de jóvenes.